Jak zaistnieć w sieci z ofertą naszej firmy?

Widoczność naszego biznesu w sieci może dziś zadecydować o być albo nie być prowadzonej przez nas działalności. Coraz większą część zawieranych na globalnym rynku transakcji stanowią bowiem te dotyczące sprzedaży internetowej. W takiej rzeczywistości każdy odpowiedzialny przedsiębiorca dokłada największych starań, aby jego witryna oraz logo na stałe wpisywały się wirtualny branżowy krajobraz. Poniżej z pomocą ekspertów w dziedzinie marketingu WWW, postaramy się podpowiedzieć Państwu kilka najlepszych praktyk w skutecznej promocji.

Zacznij od centrum sieci. Walka o pozycję

Aktualnie niepodzielnie w świecie światowej pajęczyny rządzi wyszukiwarka Google. Gigant z kalifornijskiego Moutain View dyktuje warunki kolejnymi złożonymi algorytmami, które mają moc ustawiania naszego portalu na odpowiedniej pozycji na liście rezultatów wyszukiwania. Ambitnym markom nie pozostaje zatem nic innego, jak tylko zadbać o spełnianie często wyśrubowanych wymogów i budowanie serwisów w oparciu o wytyczne w ramach usług optymalizacji SEO wspomaganej wysiłkami na niwie pozycjonowania.

Marketing prowadzony w oparciu o wyszukiwarkę w zależności od branży przynosi nam ogromne korzyści. Po pierwsze, klienci częściej lądują w naszych wirtualnych progach napędzając słupki sprzedaży, po drugie zaś, logo i kształt witryny znacznie lepiej zapadają im w pamięć niż w przypadku tradycyjnych kanałów promocji. Możemy zatem już w kilka miesięcy stać się liderem w obranej dziedzinie, co niechybnie prowadzi do rozpoznawalności także wśród klientów poza światem WWW. Ewentualnie, kiedy nie mamy czasu by czekać na efekty optymalizacji i pozycjonowania, zawsze możemy opłacić natychmiastowo działającą kampanię linków sponsorowanych Google Ads. To jednak wciąż nie wszystkie sposoby.

Gdzie jeszcze warto spotykać się z cyfrowym klientem?

Oczywiście wielu przedsiębiorców poprzestaje na wyżej wymienionych kanałach promocji, jednak skuteczny biznesman powinien ciągle szukać nowych dróg dotarcia zwłaszcza do zakupowiczów ery cyfrowej. Tak się składa, że doskonałym, acz często pomijanym rynkiem stają się popularne portale ogłoszeniowe pokroju OKENO.pl i innych, niekiedy lokalnych serwisów. Jak już wspomnieliśmy właściciele e- sklepów często zapominają o tym, że także i tutaj darmowe ogłoszenia potrafią bardzo przyczynić się do przejęcia wybranej niszy i wyprzedzenia rywali.

Oczywiście w najlepszych tego typu witrynach będziemy mieli do dyspozycji możliwość wykupienia dodatkowej widoczności bądź wyróżnienia najważniejszych produktów. Ważna okaże się też opcja pozwalająca na zakładanie profili firmowych – ten aspekt najlepiej ilustruje model funkcjonowania trzeciego z wymienionych serwisów. Można w jego ramach zintegrować stronę firmową i różne systemy sprzedażowe jednocześnie zachowując swoją unikalną wizytówkę, która nierzadko przebija popularnością fachowe strony e-commerce. Najlepiej więc zakładać firmową podstronę już dziś i cieszyć się rozpoznawalnością na sieciowym rynku.