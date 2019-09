Jak ubrać dziecko na chrzest? Podsuwamy kilka praktycznych rozwiązań

Chrzest to niezwykle ważna uroczystość w życiu niemowlęcia i jego rodziców. Często jest pierwszą okazją, przy której wokół dziecka skupia się cała rodzina, wspólnie świętując jego pojawienie się na świecie. Nic zatem dziwnego, że świeżo upieczeni mama i tata chcą, by ich pociecha wyglądała w tym dniu jak najlepiej. Zanim jednak i Ty podejmiesz ostateczną decyzję co do stroju dziecka, zastanów się, czy będzie również wygodny. W sklepach można bowiem znaleźć wiele strojnych kompletów, które nie zapewniają maluchowi należytego komfortu. Na co więc należy zwrócić uwagę?

Podstawowym kryterium wyboru ubranka do chrztu jest wiek dziecka

Jeszcze do niedawna chrzciło się kilkutygodniowe maluchy, ustrojone w białe zestawy i włożone do takich samych becików lub wielkich poduch. Dziś dzieci przystępujące do sakramentu często są starsze: kilkumiesięczne, roczne, a nawet większe. Nietrudno się domyślić, że tak duża pociecha potrzebuje już nieco innego ubranka do chrztu . Jeżeli zatem Twoje dziecko w dniu chrztu będzie miało 3-4 miesiące, zapewne uroczystość spędzi w wózku albo na rękach rodziców lub chrzestnych. Najlepszym wyjściem okaże się wobec tego wystrojenie go w wygodne, bawełniane śpiochy albo komplety. Chociaż ten element garderoby uznany jest za strój codzienny, wystarczy wyszukać jego odświętne warianty, na przykład z falbanką albo koronką. Dla chłopca idealne okaże się body z nadrukiem muszki i szelek. W przypadku starszych dzieci można sobie pozwolić na większą fantazję w ubiorze.

Dziewczynka będzie wyglądać ślicznie w prostej, tiulowej sukience

Wielu rodziców dziewczynek z utęsknieniem patrzy w stronę bogato zdobionych, falbaniastych sukienek na chrzest w komplecie z płaszczykami, opaskami i czapeczkami. Niestety, duża liczba producentów do ich wyrobu stosuje sztuczne, nieoddychające materiały, w jakich dziecku jest po prostu niewygodnie. W poszukiwaniu odpowiedniego ubranka lepiej będzie zajrzeć do sklepu Asanti for Kids, który oferuje eleganckie stroje na bawełnianych podszewkach. Delikatne, tiulowe spódniczki, satynowe sukienki, koronki, aplikacje i urocze komplety sprawią, że Twoja córeczka będzie wyglądała prześlicznie i czuła się komfortowo.

Idealny strój dla małego dżentelmena: bawełniany garniturek

Jeszcze do niedawna wśród rodziców chłopców panowała moda na garnitury będące kopią „dorosłych” modeli. Poliestrowe marynarki i spodnie, sztywne kołnierzyki czy kaszkiety często sprawiały, że młodzi eleganci głośno demonstrowali swoje niezadowolenie. Dziś na szczęście zostały one wyparte przez wygodne, bawełniane komplety. Wystarczy spojrzeć na zestawy dostępne w Asanti for Kids, czyli miękkie, dresowe spodenki, a do tego bluzka ozdobiona z przodu na wzór kamizelki. Stroje te wyglądają niezwykle odświętnie, a jednocześnie nie krępują ruchów poznającego świat malucha.