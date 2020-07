Jak ubezpieczyć dom? Praktyczny poradnik

Ubezpieczenie domu i mieszkania ma już ok. 80% właścicieli nieruchomości . Jak pokazują badania „Dom pod ochroną”, zdecydowana większość ankietowanych uważa, że po prostu warto jest być ubezpieczonym. A skoro warto, to jak, krok po kroku, wybrać ubezpieczenie nieruchomości? Oto praktyczny poradnik dla zainteresowanych ubezpieczeniem domu i mieszkania.

Od czego chroni ubezpieczenie nieruchomości?

To, co i od czego dokładnie chroni ubezpieczenie nieruchomości, zależy od wybranego przez nas zakresu. Ogólny podział dla wszystkich towarzystw jest podobny – ubezpieczenie domu można zakupić w zakresie podstawowym lub rozszerzonym. Jednakże to, co dokładnie w dany zakres wchodzi, określane jest przez Ogólne Warunki Umowy, a te są różne dla każdego ubezpieczyciela, choć występują między nimi pewne podobieństwa. W najbardziej ogólnym rozumieniu obu zakresów możemy powiedzieć, że:

zakres podstawowy chroni mury lub ściany nieruchomości, a także stałe elementy takie jak elewacja, parkiet, AGD w zabudowie itp. od tzw. zdarzeń losowych. Lista tych zdarzeń jest różna, w zależności od ubezpieczyciela, ale zazwyczaj znajdziemy na niej takie sytuacje jak: pożar, zalanie, gradobicie, huragan i silny wiatr, osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, upadek drzew i masztów, uderzenie samochodu, pękania mrozowe, lawina, dym i sadza, wybuch, huk ponaddźwiękowy, zaleganie śniegu;

zakres rozszerzony chroni elementy ruchome, a więc wyposażenie mieszkania (meble, sprzęt AGD i RTV, biżuterię, gotówkę) od różnych zdarzeń, w zależności od wybranego rozszerzenia, wśród których znajdziemy ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, ubezpieczenie od stłuczenia, OC w życiu prywatnym czy domowy assistance.

Jak ustalić sumę ubezpieczenia?

Na jaką kwotę ubezpieczyć nieruchomość? Pierwsza myśl – na jak najwyższą. Ale wysoka suma ubezpieczenia, to wysoka składka. Może więc wybrać ubezpieczenie z niską sumą, aby i składka była jak najmniejsza? Ale wtedy otrzymamy odszkodowanie na kwotę o wiele niższą niż wartość straconych/zniszczonych elementów.

Zacznijmy od wyjaśnienia podstawowego terminu. Suma ubezpieczenia to maksymalna kwota, jaką możemy otrzymać w ramach ubezpieczenia, która należy nam się w sytuacji stuprocentowego zniszczenia nieruchomości. Jeśli wybieramy ubezpieczenie nieruchomości w rozszerzonym zakresie, dla każdego rozszerzenia będziemy oddzielnie ustalać sumę ubezpieczenia – np. dla zakresu podstawowego (mury i elementy stałe) domu jednorodzinnego ustalimy sumę ubezpieczenia w wysokości 500 000 zł, ale już dla elementów ruchomych w ramach ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem sumę ustalimy na 70 000 zł.

Warto wiedzieć, ile jest warte to, co ubezpieczamy. Dlatego możemy przed zakupem polisy zapłacić za wykonanie wyceny nieruchomości. Uchroni nas ona przed sytuacjami niedoubezpieczenia i nadubezpieczenia.

Niedoubezpieczenie – mieszkanie warte 400 000 zł ubezpieczyliśmy na 300 000 zł. Płacimy niższą składkę, ale w przypadku całkowitego zniszczenia otrzymamy jedynie 300 000 zł, choć mieszkanie warte jest więcej.

Nadubezpieczenie – mieszkanie warte 400 000 zł ubezpieczyliśmy na 500 000 zł. W przypadku całkowitego zniszczenia otrzymamy jedynie 400 000 zł, choć płaciliśmy wyższą składkę ubezpieczenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie domu?

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie – to, ile kosztuje ubezpieczenie domu, zależy bowiem od wielu czynników. Badania pokazują jednak, że najczęstsze roczne kwoty za ubezpieczenie nieruchomości to zakresy 101-200 zł (29% ankietowanych), 201-300 zł (27% ankietowanych) oraz 301-500 zł (23% ankietowanych)[1]. Co wpływa na to, ile kosztuje ubezpieczenie domu?

Wartość domu/mieszkania – im droższe, tym wyższa suma ubezpieczenia, a co za tym idzie – wyższa składka.

Zakres polisy – każde dodatkowe rozszerzenie, to nieco wyższa składka (ale i szersza ochrona).

Lokalizacja – istotne chociażby przy ubezpieczeniu od powodzi.

Działalność gospodarcza – jeśli w nieruchomości prowadzona jest działalność, składka będzie zwykle wyższa.

Konstrukcja – łatwopalna konstrukcja (jak wykonana z drewna), to wyższa składka.

Lokatorzy – ile osób (w tym ile dzieci) mieszka w domu/mieszkaniu.

Zabezpieczenie nieruchomości – antywłamaniowe drzwi, monitoring czy system alarmowy mogą skutkować obniżeniem składki.

Historia ubezpieczenia – im dłuży jest okres bez występowania zdarzeń, kiedy nieruchomość jest ubezpieczona, tym niższą składkę można otrzymać.

Płatność – decydując się na jednorazową opłatę za dłuższy okres (np. 3 lata), możemy często liczyć na niższą składkę.

Gdzie najlepiej ubezpieczyć dom?

Najlepsze ubezpieczenie domu to oczywiście takie, które zapewni nam jak najszerszą ochronę za jak najniższą cenę. Ubezpieczenie domu w Avivie można sprawdzić, korzystając z kalkulatora ubezpieczeń dostępnego na stronie. Dzięki temu, zanim umówimy się z agentem albo ubezpieczymy nieruchomość online, możemy poznać wysokość składki oraz dokładny zakres polisy. To łatwy i szybki sposób, aby przekonać się, czy to ubezpieczenie jest dla nas najlepszym wyborem.

[1] http://media.tueuropa.pl/56725-dom-pod-ochrona-raport-o-ubezpieczeniach-nieruchomosci