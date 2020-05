Jak to było z „epidemią” Łazowskiego. Poszukiwanie bohaterów (cz. 1)

12 czerwca 2016 roku. Na rozwadowskim rynku wielka uroczystość – odsłonięcie dwóch kamiennych upamiętnień, dzieł rzeźbiarza Jacka Lachcika. Jedno poświęcone Żydom wymordowanym w lipcu 1942 roku na rozwadowskim rynku, a drugie dwóch lekarzom, Eugeniuszowi Łazowskiemu i Stanisławowi Matulewiczowi. Na tym umieszczono tablicę z takim oto napisem: Pamięci Eugeniuszowi Łazowskiemu, Stanisławowi Matulewiczowi polskich lekarzy, którzy w Rozwadowie podczas okupacji niemieckiej ocalili przed wywózką do obozów koncentracyjnych i na przymusowe roboty wielu mieszkańców tutejszego regionu wykorzystując niegroźną dla człowieka bakterię upozorowali epidemię tyfusu, którego Niemcy wyjątkowo się obawiali. Społeczeństwo Stalowej Woli.

Uroczystość miała wspaniałą oprawę, były sztandary, wojsko, liczne delegacje, parlamentarzyści. Były przemówienia, był hołd złożony dwóch lekarzom, którzy, jak mówi tablica, dokonali wielkiego czynu, ratując życie wielu ludziom.

Trzeba stawiać pytania

Jaka jest prawda o „epidemii” Łazowskiego i Matulewicza? Łazowski w swojej książce „Prywatna wojna” nie precyzuje dokładnie, kiedy ta jego „epidemia” zaczęła się i na jakim obszarze. Czy wiązała się dokładnie z Rozwadowem czy też z ościennymi wioskami? Jaki był jej zasięg?

Z pewnością nie dotyczyła Stalowej Woli, bo, jak sam Łazowski przyznaje, tamtejszy niemiecki lekarz Richard Herbold mógł przyjrzeć się dokładniej wypadkom zachorowań, tym bardziej że Stalową Wolę faktycznie epidemia dotknęła już na początku 1942 roku.

Ks. Skoczyński w swoich pamiętnikach napisał: Założono szpital zakaźny w Stalowej Woli (w szkole) opiekowały się Siostry Służebniczki Dębickie. Dużo zachorowań, najpierw na tyfus plamisty, potem dur brzuszny i czerwonka. W rezultacie zamknięto kościoły i szkoły. Kaplica była nieczynna od 7 stycznia do 16 lutego 1942 r. Ale kina nie zamknięto.

Wywiad akowski donosił o wstrzymaniu produkcji w Zakładach Południowych w styczniu 1942 r., którą po trzech tygodniach na nowo uruchomiono 15 lutego 1942 r. Pierwszą ofiarą tyfusu plamistego w Stalowej Woli był Władysław Żuchowski, który zmarł 15 stycznia 1942 r.

Z kroniki rozwadowskiego klasztoru

Epidemia tyfusu zaczęła się już na początku 1942 roku. Ogarnęła znaczną część ówczesnego powiatu dębickiego, do którego należał Rozwadów. Fakt epidemii odnotowuje kronikarz rozwadowskiego klasztoru Gerard Rysz.

Oto stosowne zapisy: 8 stycznia 1942 r. (czwartek)… Po południu przyniesiono z magistratu ogłoszenie L. 10/42 z 8 I 1942. „W związku z wypadkami tyfusu, który przybiera w nasileniu na zarządzenie Kreishauptmanna w Dębicy, mają być zamknięte poczynając od dnia dzisiejszego na czas aż do odwołania wszystkie kościoły, szkoły i kinoteatry. Ogłoszenie powyższe wywieszone ma być na drzwiach klasztoru OO. Kapucynów. Burmistrz dr Krzehlik.” Tak więc jesteśmy bezrobotni, wobec tego mamy jutro wstawać o godzinę później; 9 stycznia (piątek)… Ludzie nie mogą pogodzić się z zamknięciem kościoła. Parę osób przeszło przez furtę, aby wysłuchać mszy św., zwłaszcza ci, co msze św. zamówili…; 11 stycznia (niedziela)… U nas tylko jedna msza św., na której parę osób. Miasto jakby wyludnione, na ulicach pustki, bo kościoły zamknięte i zimno. Tarnobrzeg ma być izolowany…; 13 stycznia (wtorek) Tyfus szerzy się…; 1 lutego… (niedziela) W Nisku kościół otwarto, a zamknięto w Racławicach…; 27 lutego (piątek)… W Zaleszanach opowiadają, że na prośbę proboszcza z Tarnobrzega o otwarcie kościoła – odpowiedziano odmownie, a za nieprzestrzeganie zamknięcia kościoła w Mielcu, proboszcza ukarano bardzo wysoką grzywną (mówią o 30000 zł); szkoły zaś mają – podobno – być otwarte od 1 marca…; 28 lutego (sobota)… Jutro otwarte ma być kino dla Niemców… 5 marca (czwartek)… Wieczorem zebranie (w szkole) w sprawie zapobiegania szerzenia się tyfusu plamistego i brzusznego. Kościoły mają być otwarte…; 10 marca (wtorek) …Mówią o bliskim otwarciu kościołów…; 13 marca (piątek)… Ks. Potaczała oświadczył nam, że kościoły można otworzyć. Kino dla Polaków także otwarte; 14 marca (sobota)… Otwarliśmy kościół…

Czy był tyfus w Turbi

Na połowie marca 1942 roku kończy się w Rozwadowie okres epidemii i już potem w tym mieście w czasie okupacji nie była ani razu ogłaszana. Gdzie więc i kiedy pojawiła się „epidemia Łazowskiego”? Co prawda Łazowski w swojej książce mówi o epidemii, ale dokładnie jej nie umiejscawia. Gdy rozmawiałem z nim 19 lat temu, jasno nie określił miejscowości objętych „jego” epidemią. Tego tematu, mówiąc gawędziarsko, nie pociągnął.

Sprawę terenu objętego epidemią Łazowskiego i Matulewicza wyjaśnia w znacznym stopniu relacja księdza Albina Blajera, przed wojną i w czasie okupacji wikarego parafii turebskiej. Oto jej znaczący fragment: Tajne nauczanie ułatwiła nam „epidemia” tyfusu w Turbi. Dr Rzucidło, lekarz powiatowy, przyjechał do Turbi, zażartowałem przy nim, że w Turbi jest wielu chorych na tyfus. Przyszła jakaś komisja z Niemcem i doktorem Rzucidło szukać wypadku tyfusu. Jedna osoba – Józefa Kółko, zdrowa, ale bardzo źle wyglądająca (sucha i blada), gdy komisja przychodziła za namową położyła się do łóżka i udawała chorą na tyfus. Ledwie zdążyła przykryć przed komisją przed przyjściem komisji buty pod pierzyną. Przykryta jakąś pierzyną jęczała. Komisja uznała tyfus. Potrzeba było dużo zmarłych na tyfus. Spisywałem umarłych z trzech a nawet z czterech lat na jeden rok i oddawałem dr. Rzucidle wykazy. Śmiał się z tego, ale zaznaczał, że za mała jest liczba zmarłych na tyfus. Kościół, by epidemia tyfusu się nie rozszerzała został zamknięty przez okres 4 miesięcy zimowych. Ja odprawiałem msze św. w kościele, w niedziele wiele ludzi bocznymi drzwiami przychodziło na mszę św. Wszyscy wiedzieli o tym kłamstwie, ale Niemcy uwierzyli jakoby była to prawda. Wojsko w Turbi nie zatrzymywało się z powodu tyfusu, ludzie nie oddawali kontyngentu mleka, łapanek na roboty przymusowe nie było, a z sąsiednich wiosek młodzież, by nie być złapana kryła się w Turbi. Przed Świętami Wielkanocnymi ta „akcja tyfusu” skończyła się, bo izba lekarska w Krakowie nie uznała tej epidemii. Było za mało zmarłych (…) Przez okres „tyfusu” spokojnie przebiegało tajne nauczanie…

Różne wersje wydarzeń

W 1975 roku dziennikarz (dziennikarka) rozmawiał z ks. Blajerem, wtedy już proboszczem Turbi, wielce zresztą szanowanym i zasłużonym (w czasie okupacji przyczynił się znacząco do zelektryfikowania Turbi).

Odnotował on m.in.: Wieść o tyfusie rozeszła się szybko, a intencja wójta i sołtysa była, aby stała się wiadomością urzędową. By nie wzbudzić podejrzeń, proboszcz – ks. Marek zamknął kościół. Szkołę zamknięto również. Dr Rzucidło zarządził pogadanki na temat tej groźnej choroby i osobiście je wygłaszał. Fakt zamknięcia kościoła podziałał na ludzi – uwierzyli w panującą epidemię tyfusu. Byli przerażeni. Następna lista przesłana do powiatu zawierała 56 nazwisk. Dr Rzucidło zawiózł listę do starostwa. Landkomisarz przyjął do wiadomości sprawozdanie i wyraził zadowolenie, że podjęto kroki zabezpieczające przed rozszerzeniem się epidemii. Wysłana komisja lekarska miała rzecz zbadać na miejscu. (…) Kontrola przeprowadzona w obecności lekarza niemieckiego wypadła „dobrze”. Na drzwiach domów obu kobiet nalepiono kartę ostrzegawczą w języku niemieckim i polskim: Choroba zaraźliwa. Dur (tyfus) brzuszny. Wstęp wzbroniony. Turebska „epidemia” zakończyła się więc przed Wielkanocą 1943 roku.

Opowieść o inspekcji komisji sprawdzającej istnienie epidemii w Turbi wyraźnie różni się od tej, jaką przytacza w swojej książce Łazowski. Autor książki wykazał się dużym polotem. O sfingowanej epidemii w Turbi można wyczytać w dokumentach krakowskiego oddziału PAN. Według jednego z nich, ks. Albin Blajer z lekarzami z Rozwadowa zgłosili do okupacyjnych władz epidemię tyfusu w Turbi, której ogłoszenie spowodowało zamknięcie szkoły na trzy miesiące i wstrzymało na ten okres wywożenie młodzieży na przymusowe roboty do Niemiec, a także oddawanie rolnych kontyngentów.

W 1945 roku proboszczowie parafii diecezji przemyskiej na polecenie kurii składali sprawozdania, według schematu podanego przez władze kościelne, na temat przebiegu okupacji niemieckiej. Tylko jedna parafia – turebska – podaje informację o epidemii tyfusu i zamknięciu na 4 miesiące kościoła.

Potrzebny umiar

Sfingowana epidemia miała przede wszystkim chronić przed wywózką – przynajmniej na jakiś czas – młodych ludzi na przymusowe roboty do Rzeszy. Enuncjacje prasowe i wywody niektórych osób z naukowym cenzusem, mówiące o uratowaniu kilku lub kilkunastu tysięcy mieszkańców Rozwadowa (dla informacji – Rozwadów w końcu 1942 roku liczył mniej niż 3 tysiące mieszkańców, parafia Turbia złożona z kilku wsi – 2550 osób) i okolic od śmierci w obozach czy egzekucjach, są wielką przesadą, jak wielka jest również przesada w zasięgu terytorialnym i personalnym sfingowanej epidemii.

Na lewym brzegu Sanu, w rejonie Stalowej Woli i Rozwadowa, nie odbywały się pacyfikacje na taką skalę, jak na Zasaniu, aresztowania dotyczyły ujawnionych członków konspiracji antyniemieckiej, a tych żadna choroba nie chroniła przed obozem czy śmiercią… Natomiast to, ile osób udało się uchronić, dzięki „epidemii”, od wysyłki na przymusowe roboty, dziś trudno określić. Z całą pewnością, wielu mieszkańców zwłaszcza wsi, nie uniknęło zesłania na roboty do Rzeszy. Nie wszyscy stamtąd wrócili.

Dziewięć lat temu ukazała się książka rozwadowskiego Żyda Józefa Talera, zatytułowana „W poszukiwaniu bohaterów”. I w tym poszukiwaniu bohaterów trzeba wykazać się umiarem w przypisywaniu zasług i po prostu historyczną prawdą.