Jak nie pył to błoto

Transporty odpadów ze składowiska na „Jelni” coraz bardziej dają się we znaki mieszkańcom osiedla Hutnik w Stalowej Woli. Początkowo za ciężarówkami wznosiły się tumany pyłu i piachu, które opadały na okoliczne posesje. Potem problemem stało się błoto na ulicy Wrzosowej. – Nie dość, że zrobiło się niebezpiecznie, ślisko, to jeszcze po każdym przejeździe samochód nadawał się do mycia. Jak jadę przez osiedle, to widzę przyschnięte błoto na większości pojazdów – mówi jeden z mieszkańców Hutnika.

O uciążliwościach na tym stalowowolskim osiedlu pisaliśmy w „Sztafecie” 9 kwietnia, w artykule „Gehenna na Hutniku”. Kilka dni wcześniej, utwardzoną tłuczniem leśną drogą wzdłuż rurociągu hydroodpopielania, biegnącego od elektrowni do miejsca magazynowania odpadów paleniskowych na „Jelni”, zaczęły intensywnie kursować ciężarówki. Samochody wyjeżdżały z lasu na ulicę Wrzosową, tuż przy skrzyżowaniu z ul. Wańkowicza.

Wielka chmura pyłu

Dla mieszkańców pobliskich domów było to trudne do zniesienia. Chodziło nie tyle o hałas, co o unoszący się w powietrzu pył.

– Momentami wzbija się wielka chmura. Ten pył osiada potem na drzewach, płotach, domach… wszędzie. Proszę popatrzeć na przystanek autobusowy. Przecież jest tak zakurzony, że nikt na nim nie usiądzie. Nie da się nawet spokojnie wyjść na podwórko – mówił nam wówczas Henryk Chyła, mieszkaniec Hutnika.

– Zgodzę się, że może to być utrudnienie dla mieszkańców. Będziemy się jednak starali, aby im ulżyć, a równocześnie umożliwić firmie realizację tych transportów. Pewnie nie ma tutaj złotego środka. Zdajemy sobie z tego sprawę. Razem z Mostostalem i Nadleśnictwem będziemy nadzorować sprawę na bieżąco i analizować, co możemy zrobić, aby obie strony były zadowolone i żeby nie wstrzymywać robót, bo to też jest ważne – powiedziała nam wtedy wiceprezydent Stalowej Woli Renata Knap.

Problem usiłowano rozwiązać poprzez polewanie drogi wodą. Pylenie rzeczywiście się zmniejszyło, ale pojawiły się inne kłopoty…

