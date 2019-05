Jak dobierać biżuterię, żeby wyglądać elegancko? Poznaj kilka przydatnych trików

Biżuteria została stworzona po to, by w subtelny i wyszukany sposób podkreślać kobiece piękno. Posiada magiczną moc modelowania twarzy oraz sylwetki, przyciąga wzrok i wprowadza harmonię do każdej stylizacji. Jednak aby biżuteria mogła działać zgodnie ze swoim przeznaczeniem, trzeba ja odpowiednio dopasować do stroju, a także do osobowości. Łatwo bowiem można wpaść w pułapkę „zakładania tego, co jest modne” i osiągnąć efekt zupełnie różny od zamierzonego. Jak tego uniknąć i zawsze wyglądać stylowo? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Mniej znaczy więcej, czyli jak nie przesadzić z biżuterią

Wiele fanek biżuterii ma w swojej kolekcji sporo kompletów biżuterii. Jesteś jedną z nich? Choć raz w życiu poddałaś się pokusie założenia na raz strojnych kolczyków, naszyjnika, bransoletki i pierścionka? Istnieje duża szansa, że Twoja stylizacja, zamiast delikatnego podkreślenia i uszlachetnienia, została przytłoczona. Bogate zdobienia wraz z różnokolorowymi kamieniami wyglądają zjawiskowo, gdy grają pierwsze skrzypce w stylizacji. Połączone z innymi elementami biżuterii utrzymanymi w tym samym stylu będą się ze sobą „gryźć”.

Co robić? Kluczem do sukcesu jest umiar. Kochasz i bransoletki srebrne, i złote? Możesz nosić je razem, ale pamiętaj, by były utrzymane w jednej stylistyce. Na wyjście z przyjaciółmi nadają się brzęczące bransolety, natomiast do pracy lepiej postawić na delikatną, pojedynczą celebrytkę. W szkatułce posiadasz piękny, ozdobny wisior po babci? Niech stanie się głównym elementem stylizacji. Nie potrzeba już pasujących do niego kolczyków, bransoletki i pierścionka – sam zrobi piorunujące wrażenie.

Pokaż swoje wyczucie stylu. Dobierz ozdoby idealne!

Jak powinno przebiegać łączenie biżuterii z ubiorem? Przede wszystkim na zasadzie kontrastu. Jeżeli zakładasz gładkie bluzki, warto przykuć uwagę ozdobnymi kolczykami czy wisiorkiem. Wyjątkiem jest praca, w której obowiązuje sztywny dress code. Tam nawet przy maksymalnie stonowanych stylizacjach lepiej będzie zdecydować się na niemal niewidoczne kosztowności. Lubisz wyszukane kroje, wzorzyste tkaniny, a każda sukienka z dodatkiem koronki przyprawia Cię o szybsze bicie serca? Pokochasz subtelną biżuterię opartą na łańcuszkach, diamentach, cyrkoniach i prostych formach. One sprawią, że Twoja ulubiona kreacja nabierze wytworności, a jednocześnie nie zgaszą jej blasku.

Proces dobierania kosztowności do aktualnej stylizacji nie jest prostą sprawą. Często wymaga dłuższego zastanowienia… albo wzbogacenia swojej kolekcji o nowe skarby. W tym celu można wybrać się do salonu jubilerskiego lub nie ruszając się z fotela, zrobić zakupy w sklepie internetowym Srebropol. Przekonaj się, jak łatwo możesz uzyskać perfekcyjną stylizację!