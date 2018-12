Jak dbać o gwiazdę betlejemską

Gwiazda betlejemska (poinsecja) jest rośliną doniczkową, której głównym walorem dekoracyjnym nie są małe żółtawe kwiaty, lecz jaskrawoczerwone, różowe, kremowe lub białe przykwiatki. W Meksyku, skąd pochodzi, jest sporym krzewem.

Jeśli postanowimy przetrzymać roślinę do następnego roku, to po przekwitnięciu należy mocno ją przyciąć i przerzedzić, pozostawiając tylko kilka pędów. Mniej więcej do marca-kwietnia trwa okres spoczynku, kiedy to trzeba jej zapewnić niską temperaturę, nie nawozić i bardzo umiarkowanie podlewać. Potem, mniej więcej do końca września, należy nawozić co tydzień oraz więcej podlewać.

Ponieważ gwiazda betlejemska jest rośliną dnia krótkiego, do zawiązania kwiatów wymaga temperatury około 20oC oraz tylko 8-10 godzin światła dziennie przez 2 miesiące. W pozostałych godzinach musi być roślinie zapewniona absolutna ciemność. Najlepiej ją nakryć, gdyż nawet blask świateł ulicznych nocą wystarczy do przerwania ciemności. Roślina wówczas zakwitnie w grudniu. Następnie znowu przenosimy roślinę w miejsce jasne o temperaturze pokojowej, podczas kwitnienia w miarę możliwości nieco niższej (18oC), gdyż wtedy kwiaty dłużej się utrzymują.

Jeżeli kupujemy kwiat w kwiaciarni, to należy wybrać taki, u którego kwiaty jeszcze się za bardzo nie rozwinęły, lecz są o w pełni wybarwionych przykwiatkach. Zdrowe rośliny mają jaskrawozielone, świeżo wyglądające liście. Należy bardzo uważać, by nie przemrozić poinsecji podczas przenoszenia jej z kwiaciarni do domu, bo opadną jej liście. Okres kwitnienia może trwać aż 3 miesiące. Miejsce uprawy powinno być jasne, nie bezpośrednio nasłonecznione. Temperatury powinny być w zakresie 18-22oC. Podlewanie, poza krótkim okresem spoczynku po kwitnieniu, stale obfite. Częste zamgławianie jest korzystne, ale nie niezbędne. Nawożenie latem co tydzień nawozem do kwiatów. Od momentu rozpoczęcia fazy ciemnej, zaprzestajemy nawożenia. Rozmnażanie z sadzonek wierzchołkowych w okresie wzrostu. Przed posadzeniem należy zahamować wydzielanie białego soku, zanurzając miejsce cięcia w letniej wodzie. Sok ten jest trujący.

Stanisław Kowalczyk