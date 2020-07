Jadą uczyć się od najlepszych

26 lipca Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich wyjeżdża do Warszawy, a dokładnie do siedziby Państwowego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” do Karolina, by wziąć udział w warsztatach tanecznych.

Warsztaty z „Mazowsze” potrwają od 27 lipca do 1 sierpnia. – Nasi tancerze będą ćwiczyć pod kierunkiem korepetytorów baletu i choreografów zespołu „Mazowsze”. Zajęcia będą prowadzone w dwóch blokach tematycznych. Pierwszy blok na sali baletowej – taniec klasyczny, technika tańca, rytmika, nauka i ćwiczenie kroków tańców regionalnych i narodowych. Drugi blok na scenie – ruch sceniczny, doskonalenie technik wyrazu scenicznego prezentowanych suit tańców regionalnych i narodowych – wyjaśnia Anna Dybka z ZPiT „Racławice” i dodaje, że obecnie trwają przygotowania do wyjazdu. W siedzibie zespołu „Racławice”, w Katolickim Domu Kultury „Arka” w Racławicach, mimo wakacji dzieci i młodzież z zapałem przygotowują się do wyjazdu, skutecznie budując kondycję i szlifują repertuar.

Wyjazd na warsztaty dzieci i młodzieży możliwy jest dzięki wsparciu z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020.