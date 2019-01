IV Dziecięce Kolędowanie w Stalowej Woli

[Zdjęcia] 49 małych wykonawców wzięło udział w IV Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Dziecięce Kolędowanie”. Festiwal odbył się w dniach 23-24 stycznia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli.

Konkurs zorganizowany został przez Stalowowolskie Stowarzyszenie Dziecięce Muzykowanie przy współpracy Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty NSZZ Solidarność w Stalowej Woli.

Celem konkursu jest prezentacja tradycyjnych kolęd, pastorałek oraz bożonarodzeniowych piosenek, promocja polskiej kultury i tradycji nawiązującej do Świąt Bożego Narodzenia jak również realizacja działalności oświatowo – kulturalnej poprzez propagowanie muzykowania i kreatywności małych dzieci.

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 49 dzieci z trzech powiatów: stalowowolskiego, niżańskiego i tarnobrzeskiego. Mali artyści podzieleni zostali na dwie kategorie: 3 i 4-latki oraz 5 i 6-latki. Na scenie prezentowali się zarówno soliści jak i zespoły wokalne, dlatego usłyszeliśmy łącznie 27 utworów.

W kategorii wiekowej 3 i 4-latki złotą gwiazdę wywalczyła Pola Cygan. Srebrną gwiazdę otrzymał zespół w składzie: Zuzanna Rębisz, Krzysztof Drąg i Amelia Gorczyca.

W kategorii wiekowej dzieci od 5 do 6 lat, złotą gwiazdę otrzymały ex aequo: Hania Syty i Maja Rutyna. Srebrna gwiazdka powędrowała do Julii Żak oraz do Dominiki Wermińskiej. Natomiast brązową gwiazdkę zdobyły: Milena Wołosz i duet – Anna Wolicka i Julia Fila.

Wręczeniu nagród towarzyszył również koncert laureatów.