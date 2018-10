Ireneusz Stefański pozostanie burmistrzem Leżajska

Dotychczas urzędujący burmistrz Leżajska uzyskał w wyborach 2 971 głosów, co przełożyło się na 50, 39 procenta głosów. To oznacza, że został on wybrany już w I turze.

Najpoważniejszy kontrkandydat Stefańskiego (KW Prawo i Sprawiedliwość), Marek Karakuła ( KWW Dla Rozwoju Leżajska) mógł liczyć na poparcie 2 271 mieszkańców Leżajska, co dało mu ponad 38, 5 procenta głosów. Dopełniający stawkę Andrzej Mazurkiewicz (KWW Leżajsk Naszą Dumą) uzyskał 654 głosy, czyli nieco ponad 11 procent.

W radzie miasta Leżajska KW Prawo i Sprawiedliwość uzyskał przygniatającą przewagę. Na 15 radnych temu komitetowi przypadło aż 11 mandatów. Mandaty z KW PiS uzyskali: Marek Osip, Radosław Bieńkowski, Andrzej Skowronek, Jerzy Jarosz, Leszek Sołek, Mieczysław Sztaba, Bogusław Majcher, Adam Pucia, Stanisław Sroka, Zdzisław Szlajnda i Mariusz Zielnicki. Z KWW Dla Rozwoju Leżajska mandaty radnych uzyskali: Edmund Mroczkowski, Stanisława Bobowska, Stanisław Kornasiewicz i Tomasz Polit.