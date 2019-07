Inauguracja w Boguchwale, zakończenie w Wejherowie

Kilkanaście dni dzieli nas od inauguracyjnej kolejki w II lidze. Pierwszym przeciwnikiem naszej Stali, będzie Resovia. Mecz odbędzie się w sobotę, 27 lipca, w Boguchwale.

W Stalowej Woli przeciąga się i to bardzo mocno budowa Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej i dlatego „zielono-czarni” znowu muszą korzystać z gościnności Izolatora Boguchwała. Jak długo? Tego nie wie nikt. Nikt nie potrafi sprecyzować, kiedy kibice będą mogli usiąść na trybunach, a piłkarze Stali, będą gospodarzem meczu rozgrywanego w domu, a nie na wyjeździe. Przypomnijmy, że pierwotnie miało się to stać jesienią ubiegłego roku, drugim terminem był luty 2019, kolejnym czerwiec, a w międzyczasie można było się dowiedzieć, że otwarcie stadionu nastąpi na jesieni. Pytanie tylko: którego roku…?

W sezonie 2019/20 drużyny II ligi rozegrają w rundzie jesiennej dwadzieścia kolejek. Stal będzie gospodarzem dziesięciu spotkań. Po Resovii, do Boguchwały zawitają: Gryf Wejherowo (10 sierpnia), Błękitni Stargard (21 sierpnia), Górnik Łęczna (31 sierpnia), Stal Rzeszów (14 września), Garbarnia Kraków (28 września), Górnik Polkowice (12 października), Widzew Łódź (26 października), Pogoń Siedlce (9 listopada), Znicz Pruszków (23 listopada).

Także dziesięć meczów rozgrywać będzie nasza drużyna na wyjazdach. Na początku zamelduje się w Pruszkowie (3 sierpnia), a później: Bytovia Bytów (17 sierpnia), Olimpia Elbląg (25 sierpnia), Skra Częstochowa (7 września), Legionovia (21 września), Lech II Poznań (5 października), Elana Toruń (19 października), GKS Katowice (2 listopada), Resovia (16 listopada), Gryf (30 listopada).

Łącznie, w całym sezonie 2019/20 drużyna Stali Stalowa Wola będzie miała do pokonania blisko 5 tys. km. I dotyczy to tylko meczów wyjazdowych. Najdłuższa droga czeka ich do Stargardu (ok. 725 km). Ponad 600 km będą musieli „zrobić” jadąc na mecze do Wejherowa i Bytowa. Nieco mniej czasu spędza stalowcy w drodze do Polkowic (580 km) i Elbląga (535 km).