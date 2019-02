Impreza tylko dla kobiet

W związku ze zbliżającym się Dniem Kobiet, Automobilklub Stalowa Wola po raz kolejny organizuje imprezę samochodową „Tylko dla Kobiet”. Zawody odbędą się 10 marca na parkingu przy ul. Kwiatkowskiego, obok KUL w Stalowej Woli.

Celem zawodów jest popularyzacja sportu samochodowego wśród kobiet, doskonalenie techniki jazdy samochodem, podnoszenie aktywności fizycznej wśród uczestniczek, wzrost umiejętności w kierowaniu samochodem oraz promowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Na uczestniczki czekają trzy próby sportowe i dwie dodatkowe konkurencje: próba resuscytacji na fantomie oraz testy z przepisów ruchu drogowego.

Zgłoszenia przyjmowane są do 8.03.2019 r. do godz. 16.00 na adres: biuroasw@interia.pl, telefonicznie pod nr 15 842-29-81 lub osobiście w biurze Automobilklubu Stalowa Wola oraz w dniu zawodów do godz. 09.30 – również w biurze ASW.

Start w siedzibie Automobilklubu o godz. 10.00.