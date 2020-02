III Turniej Brazylijskiego Jiu-Jitsu „Charakterne Dzieciaki”. 34 medali reprezentantów Kaito Stalowa Wola

250 zawodników z 18 klubów z różnych stron Polski, stanęło do walk w trzeciej edycji ogólnopolskiego turnieju brazylijskiego jiu-jitsu „Charakterne Dzieciaki” organizowanego przez Klub Sztuk Walki Kaito Stalowa Wola. Areną sportowych zmagań była hala stalowowolskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

– Na pierwszy turniej przyjechało 60 zawodników, rok później 114, a teraz 250. Przed MOSiR-em nie było gdzie auta zaparkować. Co będzie się działo za rok? Strach pomyśleć – śmieje się pomysłodawca turnieju, założyciel i trener Kaito Stalowa Wola, Paweł Kunysz.

Do Stalowej Woli przyjechali zawodnicy z różnych zakątków Polski, m.in. z Sandomierza, Dębicy, Nowego Sącza, Mielca, Koszalina, Gliwic, Łodzi, Warszawy, Rzeszowa, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomia, Strzyżowa, Pabianic, Piastowa czy Mińska Mazowieckiego. Kaito reprezentowało 45 zawodników ze Stalowej Woli oraz z naszych filialnych ośrodków: czternastu z Nowego Sącza, trzynastu z Dębicy i pięciu z Sandomierza. Walki – łącznie 217 – odbywały się w formule Gi, czyli w kimonach, w pięciu kategoriach wiekowych.

Bardzo dobrze spisywali się „kaitowcy”. Zdobyli 34 medale, w tym 8 złotych, 10 srebrnych 0 16 brązowych. Na najwyższym stopniu stawali: Igor Gruszczyk (10-11 lat) w wadze do 27 kg, Adrian Kaczmarek (12-14 lat, do 37 kg), Karol Chyła (12-14 lat, do 60 kg), Bartosz Józefiak (12-14 lat, powyżej 66 kg), Arsen Nasylan (junior, do 55 kg), Radosław Czernik (junior, do 60 kg), Alex Iwasieczko (junior, do 73 kg), Nicole Ochal (juniorka, do 50 kg). Ogromne brawa należą się Joannie Iwasieczko, Oliwii Tutce, Darii Kulińskiej, które rywalizowały w jednej grupie chłopcami. Dwie pierwsze dotarły do finału, kończąc turniej na drugich miejscach, Daria zdobyła „brąz”.

Sponsorzy turnieju: : Przewodniczący Rady Miasta Stalowej Woli, Stanisław Sobieraj, MOSiR Stalowa Wola, Tryumf, MaStal, Iwamet, Cerkamed- Medical Company, Wojskowy Instytut Techniki i Uzbrojenia, Jubiler Rubin, Charakterni, Fryturnia, FreshMarket, Madex, Kamil „Żurek” Żurawski, Movies Fabrika – Damian Dybka.

Pozycje medalowe reprezentantów Kaito Stalowa Wola:

Dzieci, chłopcy, 6-7 lat, waga do 23 kg: 3. Kacper Nieradko, 8-9 lat, do 22 kg; 2. Jakub Mazurek, do 24 kg: 3. Wiktor Kawiński, do 38 kg: 2. Dawid Toniak, 3. Olaf Golik, 10-11 lat, do 27 kg: 1. Igor Gruszczyk, 2. Max Kozłowski, do 38 kg: 3. Damian Stadnik, do 46 kg: 3. Radosław Zubrzycki, powyżej 50 kg: 3. Daria Kulińska, 12-14 lat, waga do 32 kg: 2. Kuba Wierzbicki, do 37 kg: 1. Adrian Kaczmarek, 2. Szymon Sołowiej, 3. Filip Tarczyński, Igor Iwasieczko, do 41 kg: 2. Karol Dąbal, 3. Adrian Bawiec, 3. Andrzej Rękas, do 45 kg: 3. Sebastian Żurawski, do 60 kg: 1. Karol Chyła, do 66 kg: 3. Paweł Łokaj, Joanna Iwasieczko, powyżej 66 kg: 1. Bartosz Józefiak, 2. Oliwia Tutka, dziewczynki, 12-14 lat, do 50 kg: 2. Amelia Krawczyk, 2. Emilka Nasylan, Luiza Dąbrowska.

Junior, do 55 kg: 1. Arsen Nasylan, 2. Michał Sołowiej, do 60 kg: 1. Radosław Czernik, 2. Patryk Stangreciak, 3. Fabian Bogacz, do 73 kg: 1. Aleks Iwasieczko, 3. Jakub Deruś. Juniorki, do 50 kg: 1. Nicole Ochal.