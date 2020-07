III mityng Podkarpackiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki

W najbliższą sobotę, 4 lipca na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Staszica w Stalowej Woli odbędzie się trzeci w tym sezonie, mityng Podkarpackiego Związku Lekkiej Atletyki.

Do rywalizacji przystąpią zawodniczki i zawodnicy z kategorii wiekowych U-16 i starszych. Prawo startu mają wyłącznie lekkoatleci zrzeszeni w klubach województwa podkarpackiego, posiadający aktualne badania lekarskie i licencję PZLA na rok 2020 oraz wychowankowie klubów województwa podkarpackiego wypożyczeni do innych klubów na czas studiów. Maksymalnie w zawodach będzie mogło uczestniczyć, podobnie jak w dwóch pierwszych edycjach, 150 osób. Przy mniejszej liczbie zgłoszonych zawodników do wybranej konkurencji, istnieje możliwość zwiększenia liczby uczestników w innych konkurencjach. Natomiast w przypadku zgłoszenia powyżej 150 zawodników, dokonana zostanie weryfikacja. O tym, kto będzie dopuszczony do zawodów zadecyduje zarząd POZLA.

Organizatorzy zalecają, żeby w mityngu nie uczestniczyli zawodnicy, którzy w ostatnich 14 dniach mieli kontakt z osobami przebywającymi na kwarantannie lub podejrzanymi o zakażenie.

Program zawodów

Kobiety: 100, 200, 300, 400, 800, 1000 m (U-16), 80 m ppł (U-16), 100 m ppł, 1000 m z przeszk. (U-16), 1500 m przeszk., skok w dal, skok wzwyż, trójskok, wieloskok (U-16), kula, oszczep, dysk, młot.

Mężczyźni: 100, 200, 300, 400, 600 m (U-16), 800 m, 110 m ppł, 1000 m z przeszk (U-16), 2000 m przeszk., skok w dal, skok wzwyż, trójskok, wieloskok (U-16), kula, oszczep, dysk, młot.

Zawody rozpoczną młociarki i młociarze, którzy rozpoczną rywalizację o godz. 14. Pozostałe konkurencje będą rozgrywane od godz. 15.

