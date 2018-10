Ignacy Daszyński jako jeden z Ojców Niepodległości

[Zdjęcia] Ignacy Daszyński był bohaterem kolejnego już wykładu dra Dariusza Półćwiartka przedstawiających Ojców Niepodległości. Wykład odbył się 28 września w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Ignacy Daszyński to polski polityk socjalistyczny, poseł do Izby Posłów Reichsratu, premier rządu lubelskiego w 1918 r., publicysta, współzałożyciel PPSD (Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej), później PPS, w 1929 jeden z założycieli Centrolewu. W czasie przewrotu majowego w 1926 poparł Józefa Piłsudskiego, później jednak przeszedł do opozycji. Marszałek Sejmu w latach 1928–1930. Sylwetka polityka została przedstawiona przez dra Dariusza Półćwiartka, który podkreślał jego zasługi dla niepodległości, wywodził charakter i poglądy od pochodzenia (Daszyński urodzony w Zbarażu na wschodniej Galicji) i syntetycznie skupił się na jego wcześniejszej fazie działalności politycznej.

Cykl wykładów prowadzonych przez Muzeum wpisuje się w przypadającą w tym roku setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenia prowadzi dyrektor MZL Jacek Kwieciński, a patronuje im Starosta Leżajski Marek Śliż. Prelegentem jest dr Dariusz Półćwiartek. Podczas dotychczasowych prelekcji zaprezentowane zostały sylwetki postaci szczególnie zasłużonych na drodze do wolności: Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Jana Paderewskiego. W każdym wykładzie licznie uczestniczy młodzież szkół średnich z Zespołu Szkół Licealnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku.