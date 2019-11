Igloopol na zakończenie rundy

Jedno zwycięstwo i trzy porażki, to bilans ostatnich spotkań drużyn młodzieżowych Stali Stalowa Wola.

Juniorzy starsi przegrali w Krośnie z Karpatami 2:3 (1:0). Po godzinie gry, po trafieniach Szymona Grabarza, nasza drużyna, prowadziła 2:0. W 72. minucie krośnianie strzelili kontaktowego gola, a w 90. minucie, doprowadzili do wyrównania. Na tym jednak się nie skończyło. Chwilę później gospodarze radowali się ze zdobycia zwycięskiej bramki. Bramkarz Stali wyjmował piłkę z siatki po samobójczym uderzeniu Bartłomieja Gnatka.

W najbliższą sobotę, 9 listopada o godzinie 11, zespół trenera Krystiana Lebiody, zmierzy się w ostatniej tegorocznej kolejce z Igloopolem Dębica.

Zakończyli rundę juniorzy młodsi. Dostali łomot w Rzeszowie, ulegając Resovii 1:7. Honorową bramkę zdobył Bartłomiej Maj. Stal zajęła czwarte miejsce. W barażach o CLJ juniorów młodszych zagra zwycięski DAP Dębica.

Ligę maja także z głowy trampkarze starsi. Na zakończenie jesiennej rundy, nasza drużyna przegrała na wyjeździe z Beniaminkiem Krosno 1:2. Stal kończy rozgrywki na piątym miejscu. W barażach zagra Stal Mielec.

Jedynym zespołem, który zdobył trzy punkty byli trampkarze młodsi, którzy rozgromili w Rzeszowie SMS Resovię 6:0. Hat-tricka zaliczył Cyprian Pchełka, a ponadto do rzeszowskiej bramki trafiali: Jakub Czubat, Jakub Przydatek, Bartosz Pioterczak.

Ostatnim rywalem Stali będzie Igloopol. Mecz odbędzie się w sobotę, 9 listopada, bezpośrednio po spotkaniu juniorów starszych, a więc około godziny 13.

Share 0 Share Share