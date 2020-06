Idziemy na wybory

380 tys. Polaków mieszkających za granicą zgłosiło chęć udziału w wyborach prezydenckich. W wielu tych krajach głosowanie odbędzie się jednak tylko korespondencyjnie. W Polsce zamiar głosowania „w kopertach” wyraziło blisko 100 tys. W Stalowej Woli do 16 czerwca było to ok. 300 osób.

Ale wcześniej, 13 czerwca, Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła ostateczną listę kandydatów w wyborach prezydenta RP. O najważniejszy urząd w kraju powalczy 11 osób. Wcześniej Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego rozpoznała cztery skargi na uchwały Państwowej Komisji Wyborczej o odmowie rejestracji kandydatów w wyborach prezydenckich wyznaczonych na 28 czerwca 2020 roku…

