Idziemy na majówkę!

Pierwsze dni maja mieszkańcom Stalowej Woli upłyną pod znakiem koncertów, imprez kulturalnych i sportowych, konkursów oraz wielu innych atrakcji przygotowanych przez Miejski Dom Kultury, Muzeum Regionalne, Spółdzielczy Dom Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wańkowicza oraz Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego.

„Majówka w Stalowej Woli” promująca kapitał społeczny i kulturalny miasta jest propozycją stalowowolskich instytucji kultury i ich partnerów wypełniającą czas dotychczas zarezerwowany na Dni Stalowej Woli. „Majówka” będzie okazją do prezentacji lokalnych i regionalnych talentów, grup artystycznych, a przede wszystkim świętem tworzonym przez miejskie instytucje kultury, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe. Koncerty gwiazd będące dotychczas kulminacyjnym punktem dni miasta odbędą się w czasie wakacji.

W programie tegorocznej, aż pięciodniowej majówki znajdziemy dobrze wszystkim znane wydarzenia tj.: Stalowowolski Rowerowy Cross Country o Puchar Prezydenta Stalowej Woli, Rowerową Masę Krytyczną, konkurs „Mistrz pięknego czytania”, trzeciomajowe świętowanie w Rozwadowie, Stalowowolskie Dyktando „Gżegżółki”, Wniebogłosy czy Alejkę Pozytywnie Zakręconych. Majówkowy program uzupełnią: koncert „Vivat Moniuszko!”, plenerowy spektakl teatralny, koncert „The Best of Stalowa Wola” czy pokaz mody.

1 maja/środa

parking za HSW / ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8

10.00 – XIV Stalowowolski Rowerowy Cross Country o Puchar Prezydenta Stalowej Woli

Plac Piłsudskiego

16.00 – Mini zawody rowerowe

18.30 – XII Rowerowa Masa Krytyczna

2 maja/czwartek

Park24

16.00 – 19.30 – Familijny Piknik Naukowy

MDK / sala widowiskowa

18.00 – koncert Chóru Gaude Vitae

3 maja/piątek

Aula Politechniki Rzeszowskiej / ul. Kwiatkowskiego 4

11.00 – XI Stalowowolskie Dyktando „Gżegżółki”

Dworzec PKP w Rozwadowie

15.00 – Niech się święci 3 Maja! – w programie:

Patriotyczny przemarsz

„Żywy obraz” wg J. Matejki

„Tajemnice 3 Maja” – Teatr Poławiacze Pereł

„Poloneza czas zacząć!”

Wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych z Grupą Rekonstrukcyjną Żołnierzy Wojska Polskiego „Wrzesień 1939” Jastkowice pod kier. Edwarda Horoszko

scena główna / skwer za MDK

18.15 – ZPiT „Lasowiacy” im. Ignacego Wachowiaka

20.00 – Potańcówka – do tańca grają „Czarne Lwy z Przedmieścia”

4 maja/sobota

Miejska Biblioteka Publiczna

17.00 – Mistrz pięknego czytania – konkurs

scena główna / skwer za MDK

17.00 – koncert zespołów artystycznych SDK

19.00 – The Best of Stalowa Wola – koncert

21.00 – Art. Moda Polscy Projektanci – pokaz mody

Plac Piłsudskiego

21.30 – „Swinging Charleston” – Teatr Nikoli – spektakl plenerowy

22.00 – Thomas Laser Xperience Tenerife – pokaz laserowy

5 maja/niedziela

MDK / sala widowiskowa

16.00 – Vivat Moniuszko! – koncert zespołów artystycznych MDK i zaproszonych gości z okazji 200–lecia urodzin Stanisława Moniuszki

scena główna / skwer za MDK

18.30 – XV Wniebogłosy – Piosenki na każdą okazję

20.00 – Marcin Dyjak & Stanley Breckenbridge & Jazz Band Ball Orchestra – koncert/ wręczenie Marcinowi Dyjakowi tytułu Ambasadora Stalowej Woli

1 – 5 maja

Otwarte drzwi Stalowej Woli – szczegóły na stronie MDK

3 – 5 maja

skwer przy fontannie

Alejka Inicjatyw Pozytywnie Zakręconych

mała scena

Stalowowolska Scena Debiutów Artystycznych