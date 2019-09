I tym razem zabrakło koncentracji w ostatnich minutach gry

Po raz trzeci z rzędu rezerwy Stali Stalowa Wola straciły punkty w ostatnich minutach gry. W Wiązownicy pozwoliły gospodarzom zdobyć zwycięską bramkę pięć minut przed końcem, tydzień później trzy punkty zabrał im w doliczonym czasie gry Walat, zapewniając sukces Koronie Rzeszów, a w ostatniej kolejce w spotkaniu z Ekoballem Sanok, minutę przed końcem, pokonał Konefała Tabisz i goście rzutem na taśmę uratowali remis.

Mecz bardzo dobrze ułożył się dla naszej drużyny, bo już w 4 minucie bramkę zdobył Przemysław Stelmach. Rzut wolny wykonywał Michał Mistrzyk, „Stelmano” trącił piłkę głową i Krzanowski musiał wyjmować ją ze swojej bramki. Stalowcy, których w tym meczu prowadził Wojciech Fabianowski, bardzo szybko chcieli zdobyć drugą bramkę, więc nie schodzili z połowy rywala. Bliski szczęścia był 16-letni Bartosz Tłuczek. Wychowanek Pogoni Leżajsk niewiele pomylił się, uderzając zza pola karnego. Nie pomylił się za to w 18. minucie Patryk Marut, który wykończył celnym strzałem indywidualną akcję. Sześć minut później sanoczanie zdobyli kontaktową bramkę. Szymon Słysz idealnie obsłużył Mateusza Kuzio i Łukasz Konefał nie miał żadnych szans na obronę.

Mimo ogromnego upału obydwie drużyny forsowały wysokie tempo i przed przerwą kolejną szansę bramkową miała Stal. Patryk Kuchyt nie wykorzystał jednak świetnej okazji, uderzając piłkę nad bramką.

Przez pierwsze dwadzieścia minut drugiej połowy ton grze nadawała nasza drużyna, stwarzając sobie kolejne okazje do zdobycia bramki. Niestety, żadnej z nich nie wykorzystała. Najbliżej celu był Marut, po strzale którego piłka trafiła w spojenie słupka z poprzeczką.

W końcówce spotkania niemający nic do stracenia gości zaatakowali większą ilością graczy i coraz częściej robiło się gorąco w polu karnym „Stalówki”. W 80. minucie kapitalnej okazji nie wykorzystał Sobolak, ale siedem minut później do bramki trafił Tabisz i mecz zakończył się podziałem punktów.

Niezwykły przebieg miało spotkanie na szczycie. Głogovia podejmowała Koronę. W 82. minucie gospodarze objęli prowadzenie, ale w drugiej minucie doliczonego czasu gry, do remisu doprowadził bramkarz Korony, Paweł Pawlus, który pobiegł w pole karne, kiedy jego zespół wykonywał rzut rożny. Chwilę później, przyjezdni wyprowadzili szybką kontrę, Walat wyłożył piłkę Jędryasowi i trzy punkty pojechały do Rzeszowa.

STAL II – EKOBALL 2:2 (2:1)

1-0 Stelmach (4), 2-0 Marut (18), 2-1 Kuzio (24), Tabisz (87)

STAL: Konefał – Stępniowski, Jarosz, Szifer, Mistrzyk – Marut, Stelmach, Tłuczek, Kuchyt (86 Piechniak), Piotrowski (76 Myszak) – Zjawiński.

EKOBALL: Krzanowski – Kaczmarski (66 Ząbkiewicz), Jakilik, Karol Adamiak, Tabisz, S.Słysz (80 Posadzki) – Baran, K.Słysz (74 Lusiusz), Kamil Adamiak (59 Sieradzki), Niemczyk – Puzio (72 Sobolak).

Sędziował Szydełko (Rzeszów). Żółte kartki: Jarosz, Zjawiński, Stelmach – K.Słysz. Widzów 100.