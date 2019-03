W związku z przypadającym w tym tygodniu Międzynarodowym Dniem Teatru, Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Twórczych organizuje I Miejski Przegląd Przedszkolnych Teatrów Rodziców. Impreza odbędzie się 28 marca w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli. Początek o godz. 9.30

– Coraz częściej słychać, że przy przedszkolach zawiązują się amatorskie teatry rodziców, uzupełniane kadrą placówki. Teatrzyki te są najczęściej wystawiane dla dzieci z okazji Mikołajek czy Dnia Dziecka i są wspaniałym sposobem na wspólne spotkanie z kulturą. Według nas to świetna inicjatywa. Po pierwsze angażuje dorosłych do współpracy z placówką, ale najważniejsze jest to, iż w ten sposób rodzice pokazują, że też mogą przezwyciężyć nieśmiałość i tremę – informuje Szymom Sadowski z Grupy Inicjatyw Twórczych.

W tym tygodniu, a dokładnie 27 marca, przypada międzynarodowy Dzień Teatru.

– W związku z powyższym Stowarzyszenie zdecydowało się na zorganizowanie wydarzenia, które pozwoliłoby już najmłodszym obywatelom obchodzić to święto. Ze wszystkich stalowowolskich przedszkoli, które zostały zaproszone do udziału w naszym Przeglądzie swój udział potwierdziły 3 zespoły – dodaje Szymon Sadowski.

W najbliższy czwartek, 28 marca, na scenie Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli od godziny 9.30 będzie można oglądać przygotowane przez rodziców przedstawienia. Każda z placówek wystawi maksymalnie 20 minutowe przedstawienie, które oglądać będzie widownia składająca się z przedszkolaków oraz wymagające jury, którego zadaniem będzie wyłonienie najlepszego z teatrów rodziców.

Należy podkreślić, że grający w przedstawieniu rodzice grają o nagrody nie dla siebie, a dla przedszkola, do którego uczęszczają ich pociechy.