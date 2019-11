30 listopada (sobota), w hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, odbędzie się I memoriał Wiesława Radomskiego – czterokrotnego mistrza Polski z Resovią (1971, 1972, 1974, 1975), reprezentanta Polski, człowieka niezwykle zasłużonego dla rozwoju siatkówki na Podkarpaciu, prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Siatkowej w latach 1999-2016. W sezonie 2000/2001 będąc trenerem siatkarzy Amatorskiego Klubu Sportowego Orkan Nisko, wywalczył z nimi historyczny awans do II ligi. W zawodach wezmą udział byli zawodnicy oraz wychowankowie trenera Radomskiego.

– Wiesław Radomski był wspaniałym człowiekiem. Trenerem, który dokonał z Orkanem historycznej rzeczy, bo wywalczył awans do II ligi – mówi Marcin Rąpała były podopieczny trenera Radomskiego. – Był kimś, na kim zawsze można było polegać. Wiedzieli o tym wszyscy, o czym najlepiej świadczy fakt, że przez blisko dwie dekady był prezesem Podkarpackiego Związku Piłki Siatkowej. To będzie debiutancki turniej, poświęcone jego pamięci i mam nadzieję, że podobnie jak stalowowolski memoriał Tadeusza Duszyńskiego, na stałe wpisze się do kalendarza sportowych imprez w naszym regionie. W tym roku w ramach memoriału odbędzie się jeden tylko mecz towarzyski, w którym po jednej stronie siatki, staną byli zawodnicy Orkana Nisko z czasów, kiedy trenerem był Wiesław Radomski, a z drugiej byli zawodnicy Resovii. To będzie spotkanie: stary Orkan kontra stara Resovia.

Przyjazd do Niska zapowiedzieli na ostatnią sobotę listopada, m.in. małżonka Wiesława Radomskiego – Gabriela Radomska, byli znakomici siatkarze, reprezentanci kraju, wywodzący się ze Stalowej Woli – Marek Karbarz, urodzony w Jedliczu – Jan Such oraz były rozgrywający mistrzowskiej drużyny Resovii z lat 70. – Henryk Hawłasewicz.

Rozpoczęcie turnieju o godzinie 16.30 w hali RCEZ przy ulicy Sandomierskiej 3. Organizatorem turnieju jest Orkan Nisko, a patronuje imprezie burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Waldemar Ślusarczyk.

