I memoriał Wiesława Radomskiego. Pamiętają i pamiętać będą!

W sobotę, 30 listopada, w hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji w Nisku, odbył się I memoriał Wiesława Radomskiego, czterokrotnego mistrza Polski z drużyną Resovii, reprezentanta Polski, prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Siatkowej w latach 1999-2016 oraz trenera Amatorskiego Klubu Sportowego Orkan Nisko w sezonie 2000/2001, z którym wywalczył; historyczny awans do II ligi. W pokazowym meczu, udział wzięli byli jego zawodnicy oraz wychowankowie.

Obecna podczas memoriału, żona Wiesława Radomskiego, Gabriela Radomska nie kryła wzruszenia z podjęcia inicjatywy upamiętniającą jej męża.

– Jesteście wszyscy wspaniali – mówiła żona Wiesława Radomskiego. – Jest to moment, o którym z pewnością marzył mój mąż. Wiesiu najbardziej kochał siatkówkę i marzył, by była z nami przez całe życie. To była jego największa miłość od małego chłopca, poprzez okres młodzieńczy i następne etapy życia. Bardzo lubił i szanował swoich zawodników. I tych najmłodszych i tych dojrzałych. Przyjaźnił się ze swoimi kolegami z boiska. Dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj z nami tutaj są, przede wszystkim pomysłodawcom i organizatorom, którzy pomyśleli o każdym, nawet najdrobniejszym szczególe tego spotkania. To piękna inicjatywa.

Do Niska przyjechały także wnuczki Wiesława Radomskiego oraz jego koledzy z czasów wspólnych występów w Resovii i reprezentacji, pochodzący ze Stalowej Woli Marek Karbarz oraz Henryk Hawłasewicz.

Organizatorem memoriał był Orkan Nisko, odbywał się on pod patronatem burmistrza gminy i miasta Nisko, Waldemara Ślusarczyka.

