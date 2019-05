Huta inwestuje w park maszynowy (ZDJĘCIA, VIDEO)

HSW SA kontynuuje proces modernizacji infrastruktury i procesów produkcji. W zakładzie montowana jest właśnie jedna z największych w Polsce frezarek bramowych z przejezdnym stołem.

Maszyna służy do obróbki wielkogabarytowych elementów produkcyjnych, takich jak: podwozia pojazdów wojskowych i cywilnych, części wagonów i lokomotyw, korpusów silników i pomp, elementów instalacji przemysłu naftowego i chemicznego, a także części składowych elektrowni konwencjonalnych, wiatrowych i atomowych.

– Inwestycje prowadzone w Hucie Stalowa Wola budują kompetencje i przewagę konkurencyjną naszej spółki. Nieustannie pracujemy nad optymalizacją jakości naszej produkcji poprzez jej automatyzację. Takie nowoczesne podejście do produkcji gwarantuje poprawę standardów jakościowych naszych wyrobów, co przyniesie spółce wymierne korzyści – powiedział Bartłomiej Zając, prezes zarządu i dyrektor generalny HSW SA.

Koszt zakupu maszyny wyniósł blisko 13,5 mln zł netto. Zakupiony sprzęt znacznie zwiększa możliwości produkcyjne HSW, konieczne do realizacji bieżących kontraktów.

Frezarka zostanie w pierwszej kolejności wykorzystana do produkcji podwozi gąsienicowych do armatohaubicy KRAB. Maszyna wykorzystywana będzie również do obróbki pozostałych podwozi pojazdów wojskowych z blach pancernych: zarówno wytwarzanych obecnie, jak i planowanych do produkcji seryjnej nowych wyrobów, na przykład Nowego Pływającego Bojowego Wozu Piechoty BORSUK.

Zakończenie montażu maszyny i jej pierwsze uruchomienie planowane jest na lipiec 2019 roku. Następnie urządzenie zostanie wdrożone w proces produkcyjny.

Zakup frezarki to kolejna inwestycja służąca modernizacji procesu produkcyjnego w stalowowolskim zakładzie. W 2018 roku zakończona została budowa nowej hali produkcyjnej o powierzchni 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Równolegle do użytku oddano również laboratorium badań RTG z komorą do prześwietleń wielkogabarytowych konstrukcji spawanych.