HoopLife bez szans w starciu z liderem

Kolejne zwycięstwo odnieśli w podkarpacko-lubelskiej lidze kadetów koszykarze Kuźni Cerkamed Stalowa Wola. W swojej hali przy ul. Wojska Polskiego pokonali HoopLife Lublin 73:38.

Już po pierwszych dziesięciu minutach można było wskazać zwycięzcę. Drużyna trenera Romana Prawicy wygrała pierwszą kwartę 19:3 – w ostatniej akcji tej części gry, goście rzutem rozpaczy trafili „za trzy”. W kolejnych kwartach trener Kuźni często rotował składem, ale nie miało to żadnego praktycznie znaczenia dla losów meczu. Nasz zespół posiadał zbyt dużą przewagę w każdym elemencie koszykarskiego rzemiosła, by stała mu się jakakolwiek krzywda. Ostatecznie Kuźnia wygrała różnicą 35 punktów. Kolejnym rywalem zespołu z Wojska Polskiego będzie na wyjeździe Start Lublin. Będzie to hit całej rundy. Obydwa zespoły nie przegrały jeszcze meczu.

KUŹNIA CERKAMED – HOOPLIFE LUBLIN 73:38 (19:3, 17:9, 22:12, 15:14)

KUŹNIA: Barnuś 31, Ziółkowski 13 (1×3), Łopatka 7, Kopyto 6, Kuziora 6, Żurawicz 5, Turosz 5 (1×3).