Harcerze ze Szczecyna zwiedzali Stalową Wolę

Prawie 30-osobowa grupa z małej miejscowości w gminie Gościeradów, jaką jest Szczecyn, przyjechała do Stalowej Woli. 20 września, uczestnicy wycieczki zapoznali się z inicjatywami podejmowanymi w naszym mieście w ramach kultywowania historii kraju.

Goście zw Szczecyna przyjechali do nas w ramach projektu o nazwie „Czy pamiętasz o…”, który przygotowany został przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczecyn wraz z Fundacją „Kurs w przyszłość”. Pomysł narodził się z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

– Zamiarem moim było przybliżenie uczestnikom projektu dzieje naszej małej Ojczyzny. Razem z harcerzami poznajemy historię mniejszych miejscowości, które są w pobliżu nas. Przyglądamy się teamu jak w tych miejscach kultywowana jest historia narodu polskiego. Później będziemy chcieli, niektóre pomysły przenieść do naszej małej Ojczyzny jaką jest Szczecyn. Szczecyn jest małą miejscowością w gminie Gościeradów, gdzie w 1944 roku miała miejsce pacyfikacja. Zwłaszcza dzieci niewiele o tym wiedzą. Wydaje im się, że te domy spacyfikowane to coś nierealnego, to taka gra komputerowa. Dlatego chcielibyśmy, aby umieli coś powiedzieć o tych wydarzeniach – mówi Anna Gołąb-Florek, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczecynie.

W projekcie biorą udział dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Uczestnicy zorganizowane mają zajęcia plastyczne, hafciarskie oraz różnego rodzaju inne inicjatywy, które nawiązują do roku jubileuszowego.

Harcerze ze Szczecyna należą do 54. Drużyny ZHP dlatego razem ze stalowowolskimi druhami będą podejmować różne inicjatywy. Jedną z nich było zorganizowanie wycieczki po Stalowej Woli. Uczestnicy projektu wraz z przewodniczącym Rady Miasta Stanisławem Sobierajem oraz drużynowym 54 SDH im. Bronisława Kochana Zbigniewem Partyką zwiedzili między innymi: Muzeum Regionalne, stację PKP w Rozwadowie, Urząd Miasta, Park Miejski, błonia i siedzibę Huty Stalowa Wola.

Ale to nie koniec współpracy. W najbliższym czasie to stalowowolscy harcerze wybiorą się do Szczecyna, by tam wspólnie zorganizować grę terenową. W planie są również wspólne wyjazdy.