Harasiuki: Kierował bez para jazdy i z narkotykami w kieszeni

Dwa woreczki z białą, skrystalizowaną substancją znaleźli policjanci z Posterunku Policji w Harasiukach u mężczyzny zatrzymanego do kontroli drogowej. Kierowca jechał bez prawa jazdy. Podczas kontroli okazało się, że nigdy go nie posiadał. Policjanci zatrzymali mężczyznę i pobrali mu krew do badań na zawartość narkotyków.

Policjanci patrolujący teren gminy Harasiuki zauważyli, w Hucie Nowej, znanego im kierowcę golfa. Wiedzieli, że kieruje pojazdem bez uprawnień, ponieważ nigdy nie uzyskał prawa jazdy. Kierowca golfa, 32-letni mieszkaniec Huty Nowej, zatrzymał się do kontroli. Funkcjonariusze posiadali także informację, że mężczyzna może posiadać przy sobie narkotyki. Kiedy poinformowali go, że przeszukają jego odzież, 32-latek zrobił się nerwowy, próbował uciekać i szarpał się z policjantami. W pewnym momencie z kieszeni spodni wyjął 2 woreczki strunowe i wyrzucił na trawę. Policjanci zbadali stan jego trzeźwości. Okazało się, że mężczyzna był trzeźwy. Od 32-latka pobrano krew do badań na zawartość narkotyków.

Policjanci zabezpieczyli woreczki. Wstępne badanie testerem wykazało obecność narkotyków.

Mieszkaniec Huty Nowej został przewieziony na komendę i przesłuchany. Zabezpieczona substancja poddana zostanie dalszym badaniom. Funkcjonariusze na podstawie wyników badań krwi kierowcy, będą ustalać, czy przed wejściem do samochodu nie brał narkotyków.

Info: KPP Nisko