Gryf i Lech, i wolne

W niedzielę, 1 grudnia Stal rozegra ostatni mecz ligowy, a jej rywalem będzie Gryf. Spotkanie odbędzie się w oddalonym o 600 km od Stalowej Woli Wejherowie i nie jest przesądzone, że do niego dojdzie. Wszystko zależy od pogody, od tego w jakim stanie będzie murawa i jaką decyzję podejmie sędzia główny, dwie godziny przed 13, a więc planowana godziną rozpoczęcia tego spotkania.

Gryf, najstarszy klub województwa pomorskiego, założony w 1921 roku, rozegrał w tej rundzie dziewięć meczów na swoim boisku i tylko w jednym wywalczył komplet punktów (Skra 2:0). Dwa mecze zremisował, a sześć przegrał.

Jeżeli „zielono-czarni” pokonają Gryfa, a dzień wcześniej Garbarnia przegra ze Stalą w Rzeszowie, to nasza drużyna opuści w końcu strefę spadkową.

Po powrocie z Wejherowa, stalowcy będą mieć tylko dwa dni odpoczynku i w środę, 4 grudnia wybiegną na IzoArenie w Boguchwale, do walki z Lechem Poznań w 1/8 finału Totolotek Puchar Polski. Spotkanie rozpocznie się o godz. 12.15 i będzie transmitowane przez Polsat Sport.

Jednak i ten mecz stoi pod znakiem zapytania. Synoptycy zapowiadają opady deszczu i minusową temperaturę w nocy. O tym, czy boisko będzie nadawać się do gry, zadecyduje sędzia. Lechici nie chcą słyszeć o tym, że spotkanie może być przeniesione na inny termin. Są przygotowani na lot do Rzeszowa, gdzie będzie czekał na nich autokar i zawiezie ich do Boguchwały.

Zestaw par 1/8 finału Totolotek Puchar Polski:

3 grudnia: Legia II – Piast Gliwice (17.45), Górnik Łęczna – Legia (20.45).

4 grudnia: Stal Stalowa Wola – Lech (12.15), Lechia Gdańsk – Zagłębie Lubin (17.45), GKS Tychy – LKS Łódź (20.45).

5 grudnia: Błękitni Stargard – Stal Mielec (12.15), Miedź Legnica – Stomil Olsztyn (17.45), Cracovia – Raków (20.45).