Dwa dni przed meczem Stali z ROW, w klubie z Rybnika doszło do zmiany trenera. Mateusza Kurca zastąpił Jacek Trzeciak. Jeszcze kilka dni wcześniej, 46-letni były piłkarz i trener m.in. Polonii Bytom występował na boiskach katowickiej „okręgówki”, broniąc barw Naprzodu Borucin. Po meczu nowy opiekun ROW miał powody do zadowolenia. Jego piłkarze zatrzymali zwycięski marsz Stali na stadionie w Boguchwale i w zgodnej opinii obserwatorów spotkania, na jeden punkt zasłużyli sobie jak najbardziej. Także trener Stali Wojciech Fabianowski przyznał na konferencji pomeczowej, że remis jest wynikiem sprawiedliwym.

Jacek Trzeciak (ROW)

– Powiem bardzo szczerze; finezji to żadnej w naszej grze nie było, ale my jesteśmy w takiej sytuacji, i w takim miejscu, że nie styl, lecz punkty są najważniejsze. I o jak najwięcej tych punktów będziemy bić się w pozostałych meczach, które nam zostały do rozegrania w tym roku. To, co zaprezentowaliśmy dzisiaj nie do końca jest moim pomysłem na grę zespołu. Mam jednak szacunek do piłkarzy, że przez te 2-3 dni treningów, pozytywnie zaprezentowali się dzisiaj w meczu ze Stalą. Nie jest łatwą rzeczą przestawić się w ciągu dwóch dni na inne granie, a nam – przy delikatnych roszadach w składzie – udało się osiągnąć cel. Biorąc pod uwagę klasę przeciwnika, który miał ostatnio bardzo dobry okres gry i wygrywał mecze w dobrym stylu, uważam ten remis za dobry wynik.

Wojciech Fabianowski (Stal)

– Pewnie, że były inne oczekiwania. Wszyscy już przed meczem dopisywali nam trzy punkty, ale my z dużym dystansem podchodziliśmy do spotkania z ROW-em. Oglądaliśmy i analizowaliśmy grę rywala, i przekazaliśmy swoim piłkarzom, że nie będzie to łatwy mecz. Ciężko się gra, kiedy niemal cała drużyna z Rybnika cofnęła się na swoją połowę. My w pierwszej części spotkania graliśmy za wolno i przewidywalnie. W drugiej połowie, po korektach kadrowych, nasza gra zaczęła wyglądać lepiej, ale za wrażenia artystyczne nikt w piłce punktów nie daje. Rozlicza się za to, co jest w siatce. Uważam, że trzeba szanować ten jeden punkt i mieć świadomość tego, że kolejni nasi rywale także będą nas oglądać, i że mecze z nimi mogą wyglądać podobnie. Dlatego musimy pracować nad rozwiązaniami, które będą skuteczne na taki sposób grania, jaki zademonstrował dzisiaj ROW.