Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski odbędą się! Krzysztof Faraś gotowy na start!

Dobre wieści napłynęły z Polskiego Związku Motorowego, który poinformował, że zostaną rozegrane cztery wyścigi Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski, a to oznacza, że będziemy mogli pasjonować się walką o mistrzowski tytuł stalowowolskiego kierowcy wyścigowego Krzysztofa Farasia.

Pierwsza runda odbędzie się na Słowacji – na przełomie lipca i sierpnia – następnie rajdowców powita Sopot i Gdynia (14-16 sierpnia), później zagoszczą na Podkarpaciu w Korczynie (17. Wyścig Górski „Prządki), a na zakończenie, rywalizacja przeniesie się ponownie do Słowacji – tu zostanie rozegrana ostatnia runda GSMP – Dobšinský Kopec 2020.

– To fantastyczna wiadomość – mówi Krzysztof Faraś. – Co prawda w czasie zmasowanych obostrzeń, trenowałem tylko po… kryjomu (śmiech), ale już nie mogę doczekać się pierwszych zawodów. Moja honda też (śmiech).

Fot. ArkadiuszBar.pl Photography