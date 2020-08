Gorąco po spadku. Kibice przygotowani na bojkot

PZPN negatywnie ustosunkował się do wniosku Stali Stalowa Wola PSA o poszerzenie II ligi do 20 drużyn i „zielono-czarni” będę rywalizować w sezonie 2020/21 w III lidze w grupie IV, której rozgrywki nadzoruje świętokrzyski ZPN. We wtorek na zwołanej konferencji prasowej, prezes Stali Tomasz Solecki udzielił obszernych informacji odnośnie wniosku złożonego do Komisji ds. Nagłych PZPN, wyjaśniał, czym kierował się, decydując na jego złożenie, jakie argumenty, jego zdaniem przemawiały na korzyść Stali, odpowiadał także na pytania dotyczące bieżących spraw w klubie i przyszłości drużyny, odniósł się także do tzw. afery korupcyjnej.

W tym samym czasie o spotkanie z prezydentem Stalowej Woli, poprosili kibice Stali, którzy po spadku Stali z II ligi, wydali oświadczenie, w którym odcinają się od wszelkich działań i kroków prawnych podejmowanych przez zarząd klubu chodziło nie tylko o wniosek do Komisji ds. Nagłych, ale także o tzw. aferę korupcyjną i domagają się też zmian kadrowych w strukturach klubu. Jeżeli do nich nie dojdzie zapowiadają bojkot. W Stali zrobiło się gorąco…

Więcej o sytuacji w klubie po spadku Stali z II ligi w gazetowym wydaniu Sztafety w najbliższy czwartek, 6 sierpnia