Gmina Bojanów: Dramatyczna sytuacja powodziowa

[Zdjęcia] Na terenie powiatu stalowowolskiego ogłoszony jest stan pogotowia przeciwpowodziowego, natomiast w gminie Bojanów obowiązuje alarm.

Na terenie gminy pracuje 90 strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych (19 jednostek). Poziom wody na rzece Łęg cały czas wzrasta. Najgorzej jest w dolnym odcinku rzeki.

Według danych z Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego w Stalowej Woli podtopionych jest od kilku do kilkudziesięciu gospodarstw. Najgorzej jest w miejscowościach Przyszów oraz Kozły, gdzie utrudniony jest dojazd do posesji. Mieszkańcy, aby dostać się do swoich domów, zmuszeni są do jazdy ciągnikiem lub samochodem terenowym.

Autor: Anna Pasierb