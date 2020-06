Gm. Gorzyce: Kierowca audi groził i próbował potrącić 38-latka

Policjanci z Gorzyc ustalili tożsamość i zatrzymali 27-letniego mieszkańca Sandomierza, który podejrzany jest o narażenie mieszkańca Trześni na niebezpieczeństwo. Sprawca próbował go potrącić samochodem, był agresywny i wulgarny, groził pokrzywdzonemu oraz jego dziecku. Mężczyzna już usłyszał zarzuty.

W środę, 24 czerwca, policjanci zostali powiadomieniu o tym, że w Trześni w gminie Gorzyce, kierowca osobowego audi cofając, umyślnie usiłował potrącić 38-latka. Mężczyzna w porę odskoczył na bok. Ponadto, kierowca pojazdu miał być agresywny i wulgarny, groził 38-latkowi, że go zabije, dlatego pieszy w obawie o swoje zdrowie pobiegł na swoją posesję i zaalarmował stróżów prawa.

Funkcjonariusze od razu zajęli się sprawą. W wyniku podjętych czynności, potwierdzili wersję wydarzeń, ustalili tożsamość sprawcy i po kilku godzinach zatrzymali mężczyznę. Okazał się nim 27-letni mieszkaniec Sandomierza, notowany w przeszłości za przestępstwa kryminalne. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

Policjanci, na podstawie zebranego materiału dowodowego, przedstawili mężczyźnie dwa zarzuty popełnienia przestępstw. Ustalili, że podejrzany 27-latek uporczywie nękał pokrzywdzonego 38-latka i jego nieletnie dziecko, poprzez telefonowanie i wysyłanie smsów o różnych porach dnia i nocy, czym wzbudził u pokrzywdzonych poczucie zagrożenia.

Prokurator wobec podejrzanego mężczyzny zastosował środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych na odległość nie mniejszą niż 50 metrów oraz zakazu kontaktowania się z nimi, we wszelkich formach. Mężczyzna za swoje czyny odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 3 pozbawienia wolności.

Info: KMP Tarnobrzeg