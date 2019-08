Gluten w żywności. Dla kogo jest to problemem i co można z tym zrobić?

Jeszcze nie tak dawno niemal nikt o glutenie nie słyszał, po czym w krótkim czasie stał się on przedmiotem żywego zainteresowania, a wielu dostawców żywności zaczęło dokładać starań, by pozbawione go produkty mieć w swojej ofercie. Skąd bierze się takie zapotrzebowanie? Na ile jest ono związane z rzeczywistą koniecznością? Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Chcieliśmy więcej, więcej, i jeszcze więcej…

Zboża od niepamiętnych czasów stanowią jeden z najbardziej niezbędnych produktów rolnych, jako że wyroby nich wytwarzane nalezą do podstawowych elementów diety. Nic więc dziwnego, że od zawsze starano się ich produkcję uczynić możliwie najbardziej efektywną, co robiono poprzez krzyżowanie rozmaitych gatunków. Rzecz dotyczy przede wszystkim pszenicy, w której znajdujemy białka dawniej niespotykane – zmieniła się więc i postać glutenu, czyli tzw. białka zapasowego. M.in w tym właśnie upatruje się dziś przyczyn kłopotów, jakie od pewnego czasu ma z nim coraz więcej osób – nierzadko określa się to już problemem zdrowotnym XXI wieku.

Nietolerancja glutenu może przybierać postać choroby noszącej nazwę celiakii. Organizm cierpiących na nią osób przestaje go trawić, a on zamienia się w gliadynę prowadzącą do niszczenia kosmków jelitowych. Rodzi to więc problemy z przyswajaniem pokarmów, a przy okazji szereg uciążliwych objawów, takich jak np. biegunka. Nie wolno takich problemów bagatelizować, bo mogą doprowadzić do wycieńczenia pozbawianego składników odżywczych organizmu. Kłopoty z glutenem mogą mieć postać także alergii czy nadwrażliwości.

Jedyną możliwością, aby nie musieć zmagać się z uciążliwymi i potencjalnie niebezpiecznymi objawami jest zmiana diety na taką, która całkowicie eliminuje białko tego typu. Powszechność tego rodzaju produktów, niezależnie od tego, czym motywowani są ich sprzedawcy, jest więc po prostu wybawieniem dla cierpiących na celiakię osób.

Tak czy inaczej warto przyjrzeć się swojej diecie

Nietolerancja glutenu zmusza dotknięte nią osoby do bardzo rygorystycznego dobierania produktów tworzących ich diety. Może to wydawać się trudne zwłaszcza wówczas, gdy choroba objawiła się późno, zmuszając do rewizji utrwalonych już nawyków żywieniowych. Jednak jak łatwo przekonać się przeglądając asortyment przygotowany np. przez oferujący liczne bezglutenowe produkty sklep Organic24, wybór jest obecnie bardzo szeroki i zastąpić można dziś w zasadzie wszystko.

Gluten nie stanowi żadnego zagrożenia dla osób zdrowych, sama jego eliminacja z diety nie niesie istotnych korzyści. Bez wątpienia przyniesie je jednak jej zróżnicowanie i ograniczenie np. białej mąki pszennej, gdzie glutenu jest nadzwyczaj dużo. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że odpowiada ona nierzadko za cukrzycę, otyłość, ale jednocześnie… niedożywienie. Najcenniejsze składniki odżywcze i tak zostały bowiem odrzucone wraz z osłonką ziarna.

Oparte na np. na innych zbożach produkty bezglutenowe stają się więc rozwiązaniem wartym rozważenia, mogącym przyczynić się do poprawienia kondycji i stanu zdrowia.