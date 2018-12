Głosuj na Stalową Wolę w plebiscycie „Świeć się z Energą”

Już po raz trzeci Stalowa Wola walczy o tytuł „Świetlnej stolicy Polski”. O tym czy go zdobędzie zadecydują mieszkańcy.

„Świeć się z Energą” to konkurs, w którym Polacy wybierają najładniej oświetlone miejscowości w naszym kraju. Plebiscyt miast podzielony jest na dwa etapy. Zwycięzcę etapu regionalnego i ogólnopolskiego wyłoni głosowanie. Liczy się w nim każdy głos, dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców oraz sympatyków do wzięcia udziału w tej świątecznej zabawie i do regularnego głosowania.

W ubiegłym roku Stalowa Wola zwyciężyła w etapie wojewódzkim, dzięki czemu, otrzymała sprzęt elektroniczny, który trafił do najbardziej potrzebujących rodzin w naszym mieście.

Nie udałoby się to bez wielkiego zaangażowania całej społeczności Stalowej Woli. To dzięki mieszkańcom, którzy zmobilizowali się do codziennego oddawania głosów na stalowowolskie iluminacje, udało się zwyciężyć w regionalnym etapie. W tym roku również jest o co powalczyć, ponieważ łączna suma wszystkich nagród to aż 200 tys. złotych.

SMS-owe głosowanie rozpoczęło się 14 grudnia. Żeby oddać głos na nasze miasto należy wysłać sms-a o treści SEM.33 pod numer 72355 (koszt sms-a to 2,46 zł z VAT). Głosować można również internetowo (aby oddać głos, trzeba zasilić stan kredytów. Jeden kredyt = jeden głos na dowolnego kandydata).

Pierwszy etap zakończy się 7 stycznia wybraniem mistrzów wojewódzkich. Zmierzą się oni w ogólnopolskim finale, który potrwa do 18 stycznia.

Czy dzięki tegorocznym iluminacjom Stalowa Wola zostanie „Świetlną stolicą Polski”? Wszystko w rękach mieszkańców! Szczegóły głosowania na stronie www.swiecsie.pl.