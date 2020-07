Głos zabrali: Mieczysław Ożóg i Piotr Piechniak

Przed nami 10. odcinek piłkarskich wspomnień. W tym tygodniu w wydaniu gazetowym (2 lipca) o meczach, które najbardziej zapadły im w pamięci, opowiadać będą kolejny byli zawodnicy „Stalówki. Tym razem głos oddajemy Mieczysławowi Ożogowi i Piotrowi Piechniakowi.

– Wiele razy miałem pod górkę, bo nie należałem do grzecznych zawodników. Jeżeli byłem pewny, że mam rację, to nie stałem cicho w kącie, tylko wykładałem kawę na ławę. No i różne tego bywały konsekwencje. Ale gdybym mógł wrócić czas, to postąpiłbym tak samo. W życiu trzeba uczciwie sprawy stawiać i walczyć o swoje – mówi Mieczysław Ożóg. O czym jeszcze wspomina legendarny piłkarz Stali? O tym w numerze 26 „Sztafety”