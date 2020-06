Głos zabiorą: „Zgutek”, „Panuci” i „Biały”

Przed nami 9. odcinek piłkarskich wspomnień. W najbliższym wydaniu gazetowym (czwartek, 18 czerwca) o meczach, które najbardziej zapadły im w pamięci, opowiadać będą kolejny byli zawodnicy „Stalówki”: Dariusz Zgutczyński (napastnik Stali w latach 1992-94), Longinus „Panuci” Uwakwe (pomocnik Stali w latach 2007-2010) i Wojciech Białek (napastnik Stali w latach 2011-13).

Andrzej „Zgutek” Zgutczyński najlepiej wspomina zwycięski mecz z Legią w Warszawie, w którym zdobył dwie bramki, ale przyznaję, że niewiele brakowało, żeby nie wybiegł na murawę stadionu przy Łazienkowskiej..

– (…) Kilka dni wcześniej wyjechała do Ełku moja żona i w niedzielę odwiedzili mnie koledzy. Trochę żeśmy się zasiedzieli (śmiech) i na drugi dzień przed treningiem trener Marian Geszke, który sprowadził mnie z Bałtyku do Stali, popatrzył na mnie i zagotował się. Dostałem porządny pater noster – należał się – i po wysłuchaniu, co ma mi do powiedzenia, kazał mi iść do sauny. Po powrocie mówię: panie trenerze, po co tyle krzyku. Walnę w środę Legii dwie bramki i będziemy kwita. Odpowiedział jednym słowem: wypier….!