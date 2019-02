Gazem do likwidacji term

W 52 wielorodzinnych budynkach, czyli w 2364 gospodarstwach domowych, gazowe termy zostaną zastąpione instalacją centralnej ciepłej wody (c.c.w.) w ramach projektu „Ekomiasto Stalowa Wola”. Obejmuje on także zainstalowanie kotłów opalanych gazem i biomasą w 74 domkach jednorodzinnych. Unijna dotacja pokryje 85 proc. tej operacji, pozostała część finansowana będzie z funduszu remontowego danego bloku lub z kieszeni właściciela domku.

20 bloków (16 na osiedlu Centralnym, w sumie 8 wieżowców) zgłosiła do projektu Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli, a 6 (w tym jeden wieżowiec) Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego (SBM). Oprócz nich, swe bloki wskazał Miejski Zakład Budynków i wspólnoty mieszkaniowe.

Stare piecyki, niewydolna wentylacja

– Z uwagi na zagrożenie, jakie stwarzają dla mieszkańców stare piecyki gazowe i niewydolny system wentylacyjny, od lat próbujemy własnymi siłami uporać się z tym problemem. Najgorzej jest w czterech wieżowcach przy ulicy Okulickiego, obok dworca PKS, a szczególnie w wieżowcu nr 4, gdzie niedawno doszło do potrucia się tlenkiem węgla. Ten blok chcielibyśmy więc zaopatrzyć w centralną instalację ciepłej wody jak najszybciej, by nie doszło do tragedii – mówi Artur Pychowski, prezes SM w Stalowej Woli.

W sumie, Spółdzielnia ta zgłosiła do projektu 1850 mieszkań. Sama zastępuje też termy instalacją c.c.w. tam, gdzie chce tego zdecydowana większość mieszkańców, ostatnio np. w wieżowcu przy ul. KEN 9. Ale we wspomnianych czterech wieżowcach obok dworca PKS, przez lata przeważali przeciwnicy likwidacji term. Ostatnia zeszoroczna ankieta, przyniosła jednak widoczne zmiany. I tak przy ul. Okulickiego 4 – 63 mieszkania są za (71 proc.), nr 6 – 56 za (62 proc.), nr 8 – 54 za (61 proc.), nr 10 – 54 za (59 proc.).

Także SBM likwiduje termy, gdy występują o to mieszkańcy. Tak stało się m.in. w blokach nr 68 i 68 a przy ul. Poniatowskiego. – Gdyby nie projekt realizowany przez miasto, to nie zostawilibyśmy tej sprawy, zwłaszcza tam, gdzie o likwidację term upominają się mieszkańcy – zapewnia Małgorzata Stańkowska, prezes SBM.

