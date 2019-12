Gazarkiewicz w miejsce Bandygi

Pierwszą rundę zakończyli koszykarze grupy B drugiej ligi. Stal Stalowa Wola gościła w ostatniej kolejce Sokoła Ostrów Mazowiecką. I przegrała.

W spotkaniu z Sokołem zadebiutował w naszej drużynie 28-letni Mateusz Gazarkiewicz, którego koszykarscy kibice kojarzą z występów w Siarce Tarnobrzeg. W ubiegłym sezonie był graczem Zagłębia Sosnowiec. W czternastu meczach zdobył 233 pkt (śr. 16,6 pkt/mecz).

– Zwolniło się miejsce po Bandydze, który postanowił definitywnie rozstać się z koszykówką, ale już wcześniej rozmawialiśmy z Gazarkiewiczem o grze w Stali. Do konkretów nie doszło, bo zawodnik nabawił się kontuzji. Dzisiaj wszystko jest już OK. Mateusz ma pracę w Tarnobrzegu i mam nadzieję, że będzie z nami do końca sezonu. Czy okaże się naszym wzmocnieniem? Mamy taką nadzieję – mówi trener Stali, Bogdan Pamuła.

Nie tylko Marcina Bandygi nie zobaczymy na boiskach II ligi w tym sezonie. Wszystko wskazuje na to, że także Karola Kindlika. 19-letni rozgrywający Stali zerwał więzadło krzyżowe i czeka go zabieg operacyjny, a później rehabilitacja. Gazarkiewicz zameldował się po raz pierwszy na parkiecie w 8. minucie, przy stanie 12:19 i już podczas swojej pierwszej akcji podkoszowej był faulowany. Trafił oba rzuty wolne, a później trafił jeszcze trzy z pięciu rzutów „za dwa” i dwie „trójki”. Przebywał na boisku dwadzieścia minut i został drugim strzelcem naszego zespołu.

Stal przegrała wyraźnie, bo wyraźnie odstawała w grze pod tablicami. Tylko cztery razy udało się naszym koszykarzom zebrać piłkę w ataku. Łącznie stalowcy zanotowali 23 zbiórki, a rywale a 44. Brylował na deskach Egipcjanin Mohamed Abdelaal, który zebrał 15 piłek, 6 w ataku i 9 w obronie.

Poza tym był to kolejny mecz Stali, w którym zawodzili rzutów gracze obwodowi. Mateusz Łabuda ani raz nie trafił „za trzy”, mimo 9 prób. Tarczyński rzucał cztery razy, Tabor dwa i też piłka po tych rzutach nie wpadła do kosza.

Także zespoły trzech pozostałych grup II ligi zakończyły pierwszą rundę. Podobnie, jak nasza Stal, bez zwycięstwa w rozgrywkach są dwie drużyny: Enea UTP Astoria Bydgoszcz (grupa a) i MUKS 1811 Unia Tarnów (grupa C).

12. kolejka

STAL – SOKÓŁ 74:89 (15:28, 17:24, 25:16, 17:21)

STAL: Bejnar 23 (5×3), Tabor 11, Pietras 4, Łabuda 2, Buczek oraz Gazarkiewicz 14 (2×3), Nowik 11 (1×3), Kindlik 4, Tarczyński 2, Siembida 2, Wojtanowicz 1.

SOKÓŁ: Łapiński 21 (1×3), Abdelaal 17 (15 zb.), Cukierda 17 (1×3), Zuber 10 (8 zb.), Szczerbatiuk 10 oraz Grabowski 8 (2×3), Sienkiewicz 6, Gąsiorowski, Kazimierczuk, Zadroga.

Sędziowali: Mateusz Tychowski, Waldemar Kusza (Wrocław).