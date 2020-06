Garbarnia kolejnym rywalem Stali

Przed piłkarzami „Stalówki” mecz z sąsiadką z ligowej tabeli Garbarnią Kraków. Drużyna z Krakowa traci do naszego zespołu dwa punkty. W ostatniej kolejce „brązowi” przegrali przy Bukowej w Katowicach. Była to ich trzecia porażka z rzędu. Wcześniej ulegli w domu Widzewowi 1:3 i przegrali w Toruniu 0:1. Te porażki zepchnęły spadkowicza z I ligi na 16. miejsce.

Trener rekordzista

W ubiegłym sezonie sobotni rywal „Stalówki” występował na zapleczu ekstraklasy. Na koniec rozgrywek zajął ostatnie miejsce. Trenera Bogusława Pietrzaka zastąpił Łukasz Surma. Były piłkarzy między innymi Legii Warszawa, Lechii Gdańsk, Ruchu Chorzów, do którego należy rekord występów w polskiej ekstraklasie. Aż 559 razy wybiegał na boiskach Ekstraklasy i jest niekwestionowanym liderem w tej statystyce. Jednak Surmie nie udało się przez rok pracy w Garbarni zbudować zespołu, który miał włączyć się do walki o I ligę. Grabarze na siedem kolejek przed końcem sezonu, zagrożenie są spadkiem i prawdopodobnie ich walka o drugoligowy byt trwać będzie do ostatniego ich meczu z Olimpią. Doskonale zdają sobie z tego sprawę piłkarze krakowskiego klubu. W sobotę muszą zaryzykować. Marek Masiuda, pomocnik Garbarni mówi, że zrobią wszystko, aby w Stalowej Woli wygrać.

– Potrzebujemy konkretów z przodu, bo bez tego nie będziemy punktować i zdobywać bramek. Czeka nas teraz kolejny bardzo ważny mecz. Stal Stalowa Wola jest naszym bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie, także każdy chyba zdaje sobie sprawę z wagi tego spotkania. Będziemy chcieli zrobić wszystko, aby ten mecz wygrać – powiedział kapitan Garbarni dla klubowego portalu.

Zadecydują detale

Nasza Stal wygrała dwa mecze, ale cały czas musi być czujna i nie może sobie pozwolić w sobotę na chwilę dekoncentracji, bo może za to słono zapłacić. Garbarnia to zespół, który lepiej radzi sobie na wyjazdach. Tak przynajmniej wynika z ligowej buchalterii. Krakowianie przywieźli w tym sezonie z obcych boisk cztery zwycięstwa i cztery remisy. Pokonali Skrę 3:1, Legionovię 2:0, Znicz 1:0, Stal Rzeszów 3:2, a po jednym punkcie wyrwali: Górnikowi Polkowice 1:1, Widzewowi 1:1, Olimpii 1:1 i Lechowi II 2:2.

– Garbarnia to zespół grający podobnym ustawieniem jak my – mówi obrońca Stali, Adam Waszkiewicz. – Ma w kadrze kilku graczy z przeszłością ekstraklasową. To nasz to nasz bezpośredni rywal w walce o utrzymanie i przypuszczam, że będzie to jeden z najcięższych naszych meczów w lidze. Zważywszy, że gramy podobnym ustawieniem, zadecydują detale, a wygra ten, kto popełni mniej błędów. Garbarnia podrażniona ostatnimi porażkami przyjedzie do nas bardzo zmotywowana, tym bardziej że znaleźli się pod kreska.

We wrześniu w meczu 11. kolejki „zielono-czarni” wygrali w Krakowie 3:1 (Szewczyk 56 – Sobotka 20, Ciepiela 45, Waszkiewicz 70).

Spotkanie z Garbarnią rozpocznie się w sobotę, 27 czerwca o godzinie 17.

