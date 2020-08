Garbacik brązowym medalistą mistrzostw Polski

Jacek Garbacik ze Stalowowolskiego Klubu Biegacza zajął trzecie miejsce w rozgrywanych w Rawie Mazowieckiej mistrzostwach Polski Age Group w Triathlonie na dystansie sprinterskim w kategorii M-50.

Tydzień przed startem w mistrzostwach, Jacek Garbacik wziął udział w III Triathlonie Sokoła w Sokołowie Małopolskim. Startował tylko w pierwszym dniu zawodów, wygrywając pewnie rywalizację w swojej grupie wiekowej (50-55 lat).

Mistrzostwa Polski rozegrano na Zalewie Tatar w Rawie Mazowieckiej. O mistrzowskie tytuły walczyli: młodzicy, juniorzy młodsi, juniorzy, młodzieżowcy (U-23), seniorzy (Elita) oraz oraz Age Grup.

W klasyfikacji generalnej Aga Grup 1 w sprincie (750 m pływanie, 20 km rowerem i 5 km biegiem) pierwsze miejsce zajął główny faworyt, Dariusz Dąbrowski z Piaseczna. 45-letni reprezentant Ilabo Rancing powered by CTS, jeden z najbardziej utytułowanych polskich triathlonistów, uzyskał na mecie czas 1:02,11. Miejsce drugie i trzecie zajęli 18-latkowie: Tomasz Skowron z Krakowa (1:02,37) i Krzysztof Łukaszewicz z Wrocławia (1:04,01).

Garbacik zameldował się na mecie z czasem 1:09,22 (pływanie 14:22, rower 30:04, bieg 22:10) i w „generalce” zajął 31. miejsce, na 148 sklasyfikowanych zawodników. W swojej kategorii wiekowej (M-50) był trzeci. Lepsze czasy uzyskali tylko: Henryk Brzóska z Kielc (1:07,38) i Cezary Figurski z Warszawy (1:07,43).

– Plan minimum został wykonany, stanąłem na podium mistrzostw Polski, zdobyłem brązowy medal – mówi Jacek Garbacik. – Było bardzo gorąco. Do wody wskoczyliśmy o 14, prawie 150 luda na odcinku 20 metrów. Pralka i wirówka w jednym. Na pierwszej boi nawrotowej dostałem nogą w twarz i 400 metrów musiałem płynąć z wodą w okularach. Wcześniej, podczas moich startów, zdarzyło się to może dwa razy. Pech nie opuszczał mnie także później. Strefa T1, wyskakuje z wody, biegnę do roweru a tam, buty odpięte z gumek, kask i okulary porozwalane… Wniosek: ktoś zrzucił rower i nieumiejętnie poprawiał. Rower mocno, poprawione FTP o 13 watów. Trasa wąska. Pięć razy na nawrotach hamowanie do zera i rozpędzanie. Strefa T2 bez niespodzianek, szybko i sprawnie. Bieganie na średnim tętnie 170, czyli też mocno. Podczas dekoracji okazało się, że w mojej kategorii są do zdobycia dwa sloty, czyli kwalifikacje na Mistrzostwa Europy w Tartu w Estonii. Moi rywale zrezygnowali z nich, ja też. W moich założeniach, celem było zdobycie mistrzostwa i wtedy odebranie slota. Może następnym razem..?