Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w sieci

„GALERIA KARPIŃSKIEGO.doc” to tytuł projektu, na realizację którego Muzeum Regionalne w Stalowej Woli otrzymało dofinansowanie w wysokości 85 tys. złotych ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego. W ramach programu „Kultura w sieci” powstanie aplikacja „Wirtualna Galeria” oraz katalog on-line z dziełami Alfonsa Karpińskiego.

Rozwadów, dziś osiedle Stalowej Woli, jest miejscem, gdzie na świat przyszedł oraz spędził pierwsze lata życia malarz Alfons Karpiński, jeden z czołowych twórców okresu Młodej Polski. Fakt ten zdecydował, że przez lata Muzeum Regionalne w Stalowej Woli tworzyło kolekcję prac artysty. Obecnie posiada w swoich zbiorach 78 prac Alfonsa Karpińskiego: 44 rysunki, 24 obrazy olejne, 5 akwarel i 5 grafik. Kolekcja rysunku Alfonsa Karpińskiego w Muzeum Regionalnym jest największą w polskich zbiorach. Od stycznia 2019 r. te niezwykłe dzieła można oglądać w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, zlokalizowanej w dawnym budynku sądu w Rozwadowie.

Kolejną propozycją dla miłośników sztuki i zwiedzania jest „GALERIA KARPIŃSKIEGO.doc. Za pomocą jednego kliknięcia będziemy mogli przenieść się na ul. Rozwadowską w Stalowej Woli, by odbyć interaktywny spacer i zwiedzić pierwszą w Polsce galerię poświęconą twórczości uznanego młodopolskiego artysty. Wirtualny spacer umożliwi publiczności, bez wychodzenia z domu, wizytę we wnętrzach Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego. Obejmie 20 wirtualnych panoram, opisy do nich wraz z tłumaczeniem na język angielski i w technice audiodeskrypcji, z zastosowaniem WCAG 2.0.

Natomiast w katalogu on-line udostępnione zostaną odwzorowania 78 prac Alfonsa Karpińskiego w formie fotografii cyfrowej. Wizerunki prac zostaną uzupełnione o opisy merytoryczne, przygotowane przez kustoszy muzealnych. Za pomocą katalogu on-line pracownicy muzeum będą upowszechniać wiedzę o zgromadzonych zbiorach tego nieco zapomnianego artysty szerokiemu gronu odbiorców w domenie publicznej. Cyfrowy katalog prac Alfonsa Karpińskiego zostanie udostępniony na stronie internetowej muzeum. Będzie służyć celom poznawczym i edukacyjnym, stanie się także skutecznym narzędziem popularyzacji twórczości artysty.