Gala XVII edycji Konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza” już 18 października

Wielkimi krokami zbliża się uroczysta Gala XVII edycji Konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza”, Programu Certyfikującego Najlepsze Produkty Spożywcze Podkarpackiego „Smaczne bo Podkarpackie” oraz Programu „Przyjazna Polska”. Laureaci otrzymają nagrody i wyróżnienia w czwartek, 18 października, w G2A Arena w Jasionce.

Wydarzenie organizowane jest przez Centrum Promocji Biznesu przy współpracy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego oraz Wojewodą Podkarpackim. Nad tegoroczną Galą patronat honorowy objął Marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Gala będzie zwieńczeniem Kongresu „Business Without Limits”. Uczestnicy Konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza”, Programu Certyfikującego „Smaczne bo Podkarpackie” oraz Programu „Przyjazna Polska” zaprezentują się przed prawie tysięczną publicznością. To prestiżowe wydarzenie jest okazją do zaprezentowania unikatowych produktów i nowoczesnych usług, które oferują firmy z Podkarpacia, dynamicznie dzięki nim się rozwijając i wychodząc na rynki ogólnopolskie i zagraniczne.

18 października dowiemy się, które z tych przedsiębiorstw Kapituła postanowiła wyróżnić i nagrodzić statuetkami. W tegorocznej edycji konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza” uczestniczy 149 firm, które walczyły o wyróżnienia w kilku kategoriach. Ocenione zostały firmy mikro, małe i duże. Kapituła dokonała również oceny ich produktów i usług. W programie certyfikującym „Smaczne bo Podkarpackie” eksperci sprawdzili, które z produktów spożywczych Podkarpacia spełniają najwyższe normy jakościowe. Do Programu zostało zgłoszonych 31 produktów.

Wręczeniu wyróżnień i nagród towarzyszyć będzie oprawa artystyczna, podczas której wystąpi rzeszowski zespół „Blues Perspective Band” oraz Kabaret „OT.TO”. Początek Gali o godz. 15:00. Szczegóły na www.png.pl