Gablota ekspozycyjna to obowiązkowe wyposażenie każdego muzeum oraz prywatnej wystawy

Współczesna ekspozycja muzealna bądź nowoczesna wystawa to niezwykle wymagające miejsca, w których odpowiedni sposób zaprezentowania przedmiotów historycznych może stanowić o sukcesie tego typu wydarzenia. Zastanawiasz się, za pomocą jakich narzędzi wyeksponować najważniejsze relikty podczas Twojego pokazu? Dobrze wiemy, jak powinna wyglądać niezapomniana ekspozycja. Zastosuj się do prezentowanych tutaj wytycznych i przyciągnij uwagę każdego przechodnia.

Bezpieczeństwo, efektywność i efektowność w jednym. Poznaj zalety gabloty ekspozycyjnej

Odwiedzając dowolne muzeum bądź różnego rodzaju wystawy i prezentacje, łatwo można dojść do wniosku, że gabloty ekspozycyjne wiodą prym w kwestii prezentowania reliktów czy przedmiotów o stosunkowo wysokiej wartości historyczno-sentymentalnej. I rzeczywiście – całkowicie przeszklone witryny umożliwiają bardzo efektywne pokazanie wielu cennych reliktów. Zarówno tych drobnych, jak i nieco większych. W tego typu gablotkach niezwykle często można spotkać książki, własnoręczne zapiski, medale oraz odznaczenia państwowe czy nawet akcesoria codziennego użytku, które wiele lat temu wyszły z powszechnego obiegu. Zamykany ekspozytor to nie tylko pierwszorzędna jakość prezentacji, ale przede wszystkim wysoka klasa ochrony. Każdy z eksponatów w muzeum jest niepowtarzalny i właściwie ciężko określić jego wartość rynkową. To właśnie dlatego nie możesz pozwolić, aby podczas wystawy doszło do przypadkowego zniszczenia. Zwłaszcza, że organizowane przez Ciebie wydarzenie mogą odwiedzić setki osób zainteresowanych tematyką eventu. W takich warunkach łatwo o katastrofę, której skutecznie zapobiega gablota ekspozycyjna wykonana ze szkła.

Skorzystaj z kilku opcji dodatkowych i spraw, że Twoja gablota nie umknie niczyjej uwadze!

Zdecydowana większość gablot ekspozycyjnych umożliwia dodatkowe zamontowanie oświetlenia. Nowoczesne diody LED to wręcz doskonały sposób na uwydatnienie najważniejszych elementów wystawy bądź zadbanie o walory estetyczne każdego ekspozytora. Zwłaszcza, że taka technologia luminacji pozwala na swobodny wybór nie tylko natężenia, ale również barwy światła. Reflektorki boczne czy pasek diod osadzonych wewnątrz profilu aluminiowego nadają witrynie oryginalnego charakteru. Renomowani i doceniani producenci, tacy jak Omega System, proponują także montaż podstawek wykonanych z wytrzymałego szkła akrylowego, postumentów i uchwytów. Wszystkie akcesoria mają na celu zauważalne poprawienie jakości prezentacji przedmiotów w gablotkach.