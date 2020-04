Fundacja TVN wspomoże szpitale w Nisku, Leżajsku, Nowej Dębie i Tarnobrzegu

Fundacja TVN „Nie jesteś sam” przekaże środki na walkę z koronawirusem szpitalom w naszym regionie. Pieniądze na zakup kombinezonów, maseczek, przyłbic i gogli trafią m.in. do szpitala w Nisku, Leżajsku i Nowej Dębie. Natomiast do placówki w Tarnobrzegu trafi pomoc w postaci testów na obecność koronawirusa.

Pieniądze, które trafią do szpitali w Nisku, Leżajsku i Nowej Dębie pochodzą ze zbiórki zorganizowanej podczas akcji #koncertdlabohaterów w Player.pl. Zgromadzone środki przekazywane są na walkę z pandemią COVID-19, czyli zakup potrzebnych środków ochrony indywidualnej dla służb medycznych i ratunkowych: kombinezonów, maseczek, gogli, przyłbic, rękawic i czepków.

Zbiórka środków ruszyła podczas transmitowanego na Player.pl koncertu w którym – bez wychodzenia z domów – wzięli udział najpopularniejsi polscy artyści, między innymi Maryla Rodowicz, Beata Kozidrak, Roksana Węgiel, Igor Herbut, Patrycja Markowska, Margaret, Kasia Stankiewicz, zespoły Sorry Boys, Blue Cafe i Enej. Fundacji udało się zebrać prawie pięć milionów złotych. Do tej pory z zebranych pieniędzy już 3 miliony 760 tysięcy złotych zostało przekazane na wsparcie walki z koronawirusem. Pomoc otrzymało 37 szpitali, w tym m.in. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku i Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.

Pomoc z Fundacji TVN „Nie jesteś sam”trafi też do szpitala w Tarnobrzegu. Tu trafią testy na obecność koronawirusa dla personelu medycznego zakupione dzięki środkom, które fundacja otrzymała z firmy Amazon. Testy dostarczy ogólnopolska sieć laboratoriów diagnostycznych ALAB. Firma dysponuje specjalnym mobilnym laboratorium w samochodzie, co umożliwia szybką i sprawną realizację badań w różnych lokalizacjach. Testy na koronawirusa trafią do dwudziestu placówek medycznych, w tym Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.