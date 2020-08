Franczak brązowym medalistą mistrzostw Polski

W Busku-Zdroju rozgrywano mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym. Pierwszego dnia kolarze rywalizowali w jeździe indywidualnej na czas. Wśród 20 zawodników zgłoszonych w najbardziej prestiżowej kategorii Elita, było dwóch kolarzy Vostera ATS Team: Piotr Brożyna i Wojciech Sykała. Na starcie stanęli także obrońca tytułu, Maciej Bodnar (BORA-hansgrohe) i wicemistrz kraju, Kamil Gradek (CCC Team).

I właśnie ta dwójka dominowała także na tegorocznej 44-km trasie. Tym razem szybszy był Gradek, który wygrał czasem 49:06. Drugi na mecie Bodnar stracił do niego 28 sekund. Brązowy medal zdobył Łukasz Wiśniewski z CCC (str. 59 sek.).

Bardzo dobrze pojechał zawodnik Vostera ATS Team, Piotr Brożyna, który zajął 5. miejsce (str. 1:46), zadowolony ze swojego startu może być także Wojciech Sykuła, który w tej doborowej stawce najlepszych w Polsce kolarzy jeżdżących na czas był 12.

W niedzielę w Kazimierzy Wielkiej odbywał się wyścig ze startu wspólnego (195 km) i tam poza wspomniana dwójką, zobaczyliśmy w akcji pozostałych kolarzy Vostera, którzy zgłosili się do mistrzostw. Ogółem na starcie stanęło 126 kolarzy.

Wyścig rozkręcił się po przejechaniu mniej więcej połowy dystansu. Po pięciu rundach na czele znajdowała się trzyosobowa grupa, dwóch kolarzy CCC i nasz Mateusz Grabis. Przewaga uciekinierów nad resztą stawki wynosiła 40 sekund. Nie dali rady. Rozpędzony peleton dogonił ich, a później można było obserwować kolejne próby oderwania się od niego. Na ostatnich kilometrach udała się ta sztuka Kamilowi Małeckiemu z CCC, ale i on został doścignięty.

Na finiszu najszybszy okazał się ubiegłoroczny zwycięzca 4. etapu Skarżysko-Kamienna – Stalowa Wola Wyścigu Olimpijczyków i Solidarności, Stanisław Aniołkowski z CCC Development Team (czas 4:38,47), drugi był jego kolega klubowy, Szymon Sajnok, a na trzecim miejscu zameldował się na mecie Paweł Franczak z Vostera ATS Team (w ubiegłym roku w mistrzostwach Polski w Ostródzie był czwarty). Na ósmej pozycji, z takim samym czasem, co zwycięzca, przyjechał inny zawodnik stalowowolskiej grupy, Patryk Stosz.

Miejsca pozostałych kolarzy Vostera ATS: 19. Piotr Brożyna (str. 12 sek.), 29. Adam Stachowiak (12:21), 32. Jakub Murias, 33. Sylwester Janiszewski, 34. Paweł Cieślik (wszyscy ze stratą 13:03).

