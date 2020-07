Fotowoltaika – czysta energia, czysty zysk

– Fotowoltaika to nie tylko korzyść ekonomiczna i czyste powietrze, ale w dalszej perspektywie budowanie niezależności energetycznej naszego państwa, a także rozwój elektromobilności – mówi Wojciech Grzybała, prezes zarządu spółki GREAT SOLAR Sp. z o.o. z Jastkowic.

Firma zdążyła już mocno zaistnieć na rynku odnawialnych źródeł energii. O wysokiej klasie specjalistów z GREAT SOLAR Sp. z o.o. świadczy fakt, że spółka była generalnym wykonawcą farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW koło Sokołowa Małopolskiego. Ta elektrownia słoneczna jest jedną z bardziej zaawansowanych technologicznie farm fotowoltaicznych w Polsce. Wykonano ją w oparciu o nowoczesne technologie, znacząco podnoszące efektywność produkcji energii elektrycznej.

Profesjonalne instalacje

Farma fotowoltaiczna pod Sokołowem Małopolskim składa się z blisko 6 tysięcy modułów. Całość zajmuje powierzchnię ok. 4 hektarów. Farma jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej S19 Rzeszów-Lublin i jadąc w stronę Niska można zobaczyć ją na zboczu wzniesienia. Widok jest naprawdę imponujący. Ale specjaliści z GREAT SOLAR Sp. z o.o. zajmują się nie tylko tak bardzo zaawansowanymi technologicznie projektami. Wykonują również profesjonalne instalacje fotowoltaiczne na mniejszą skalę.

– Misją naszej firmy jest dostarczanie do firm, klientów indywidualnych oraz instytucji systemów fotowoltaicznych w sposób najbardziej bezproblemowy i tani. Chcielibyśmy również popularyzować zieloną energię elektryczną, a docelowo zwiększać jej udział w całkowitej produkcji energii elektrycznej oraz magazynowaniu. Jesteśmy importerem i dystrybutorem wysokiej jakości technologii OZE – dodaje Wojciech Grzybała, prezes GREAT SOLAR Sp. z o.o.

Dotacje od państwa

Rosnące z roku na rok ceny konwencjonalnej energii, coraz tańsze koszty instalacji elektrowni słonecznych, a także zmieniająca się świadomość Polaków w kwestii ochrony środowiska, zwłaszcza jeżeli chodzi o czyste powietrze – między innymi te czynniki sprawiają, że panele słoneczne na dachach naszych domów to już dzisiaj wcale nie rzadkość. Fotowoltaika staje się coraz bardziej powszechna.

Mogłoby się wydawać, że za nowoczesne technologie trzeba słono płacić. Dziś jednak na instalacje fotowoltaiczne można uzyskać spore dotacje, na przykład 5000 złotych z rządowego programu „Mój prąd”. Istnieje ponadto możliwość skorzystania z tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Przy staraniu się o dotacje i korzystnym rozliczaniu instalacji fotowoltaicznych pomoże nam profesjonalna kadra GREAT SOLAR Sp. z o.o.

– Towarzyszymy naszym klientom na każdym etapie realizacji zlecenia, poczynając od momentu doradztwa i ofertowania, poprzez projektowanie i pomoc w zdobyciu środków na inwestycję, aż po fizyczne wykonanie instalacji i odbiór techniczny. Rozważymy podjęcie współpracy z każdym podmiotem, który zwróci się do nas z takim zapytaniem. Z przyjemnością podejmiemy również nowe wyzwania w zakresie OZE – zapewnia prezes spółki GREAT SOLAR Sp. z o.o.

Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej na domu jednorodzinnym to inwestycja długofalowa. Trwałość paneli to dzisiaj okres od 25 do nawet 40 lat. Biorąc pod uwagę fakt, że już po 5-6 latach wydatkowane pieniądze się nam zwrócą, taka inwestycja jest naprawdę godna rozważenia.

To się opłaca

– Ludzie przekonują się do energii czerpanej ze słońca. Fotowoltaika się po prostu opłaca, a przy tym jest to czysta energia, w przeciwieństwie do konwencjonalnych źródeł – mówi Wojciech Grzybała.

Z ekologicznego punktu widzenia taki system nie zwiększa zanieczyszczenia powietrza, nie emituje zanieczyszczeń ani innych szkodliwych substancji do atmosfery. A kiedy połączymy zieloną energię z paneli fotowoltaicznych na przykład z pompami ciepła czy elektrycznymi kotłami CO, to nasz system grzewczy nie tylko będzie ekologiczny, ale i wysoce energooszczędny. A to jeszcze nie wszystko. Jednym z mitów na temat fotowoltaiki jest twierdzenie, że z energii słonecznej możemy korzystać tylko wtedy, gdy świeci słońce. Nic bardziej mylnego! Energia, której nie zużyjemy może być magazynowana w systemie energetycznym kraju. Z tej nadwyżki pobieramy później energię w okresach słabszej produkcji z paneli fotowoltaicznych.

Dzięki fotowoltaice możemy uzyskać nawet całościowy zwrot poniesionych kosztów na energię elektryczną, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w domach. Dobrze dobrana instalacja pozwala obniżyć rachunki do minimum, a nawet uzyskać energetyczną niezależność.

Gdyby się chwilę zastanowić, to dzięki zielonej energii możemy stać się niezależni również pod względem mobilności. Coraz niższe ceny samochodów elektrycznych sprawiają, że pojazdy zasilane zieloną energią wkrótce staną się bardzo powszechne. Już dziś da się zauważyć wyraźny rozwój elektromobilności – zasięgi na jednym ładowaniu stają się coraz większe, skraca się również czas „tankowania” do pełna. Stacji ładowania co prawda na razie nieco brakuje, ale tu właśnie z pomocą przychodzi nam domowa instalacja fotowoltaiczna. Auto elektryczne możemy podładować za darmo i to we własnym garażu!

– W połączeniu z fotowoltaiką domową i systemem prosumenckim otrzymujemy system darmowego przemieszczania się na ok. 15-20 lat. Ograniczeniem jest żywotność baterii, ale i z tym jest coraz lepiej. To idealne rozwiązanie zwłaszcza dla osób mieszkających na przedmieściach, które kilka razy dziennie pokonują trasę z domu do miasta i z powrotem – tłumaczy Wojciech Grzybała.

Aby jednak móc w pełni cieszyć się czystą i darmową energią ze słońca, warto skorzystać z pomocy ekspertów.

– GREAT SOLAR Sp. z o.o. oferuje profesjonalne doradztwo. Przed zamontowaniem instalacji fotowoltaicznej firma przeprowadza badania wstępne – sprawdza nachylenie i kierunek zadaszenia, wytrzymałość dachu oraz ścian, a także mierzy powierzchnię. To kompleksowa procedura, która pozwala na dopasowanie konstrukcji do indywidualnych potrzeb klienta – zaznacza Wojciech Grzybała, prezes zarządu GREAT SOLAR Sp. z o.o.

https://www.greatsolar.eu/