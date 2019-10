Fototapeta z mapą do Twojego domu – jaką wybrać?

Każdy choć raz w życiu marzył o podróży do odległego miejsca. Jedni na wakacje, inni na znacznie dłużej. Bez względu na to, czy to marzenie się spełniło, warto pokusić się o dekorację pokoju przy użyciu fototapety przedstawiającej mapę. Taka ozdoba prezentuje się stylowo, a na dodatek służy w określonym celu, choćby po to, aby poprawić znajomość geografii. Fototapeta mapa to nieoceniona pomoc naukowa dla uczniów oraz wspaniały prezent dla podróżnika. Pokazujemy, jak zręcznie udekorować ścianę w pokoju za pomocą dzieła kartografów.

Dlaczego warto wybrać tę dekorację?

Wielu dzisiejszym aranżacjom brakuje tego czegoś – elementu, który nie tylko je wyróżni, ale będzie również odzwierciedleniem osobowości i przekonań domowników. – Fototapeta z mapą świata ma wielorakie zastosowanie. – mówi ekspert w dziedzinie aranżacji wnętrz. – Tak charakterystyczny dodatek dodaje wnętrzu dynamizmu. Poza tym pozwala wyrazić ciekawość świata i stanowi zachętę do tego, aby rzeczywiście zacząć podróżować. Już dawno udowodniono, w jak dużym stopniu wpływa na nas wygląd wnętrz, w których codziennie przebywamy. Dlatego warto otaczać się rzeczami, które motywują do działania. Fototapetę z mapą polecam umieścić w sypialni, salonie lub każdym innym pomieszczeniu, w którym lubimy oddawać się rozmyślaniom. Lubisz marzyć, leżąc w wannie? Zainstaluj fototapetę w swojej łazience. Upewnij się jednak wcześniej, że jest wykonana z materiału odpornego na działanie wilgoci jak na przykład materiał winylowy – dodaje specjalista.

Fototapeta mapa – do jakiego stylu najbardziej pasuje?

Ta dekoracja występuje w tylu wersjach, że w zasadzie można dopasować ją do każdej aranżacji. – W pomieszczeniach w stylu nowoczesnym lub industrialnym doskonale sprawdzą się mapy największych i najbardziej imponujących aglomeracji takich jak Nowy Jork czy Tokio. Aranżacje retro i vintage lubią wszelkie nawiązania do przeszłości – fototapeta mapa starego Londynu stanowi idealny dodatek. Styl kolonialny dopełniają mapy przedstawiające dalekie tereny, będące niegdyś zagadką dla Europejczyków. W sam raz sprawdzi się zdjęcie terenów Afryki czy Azji koniecznie w kolorze beżowym lub brązowym. Wreszcie w pomieszczeniach, gdzie dominuje styl romantyczny, nie może zabraknąć mapy najbardziej romantycznego miasta na świecie – Paryża. W ofercie sklepów z dekoracjami znajdują się mapy w różnych wersjach kolorystycznych. Dlatego nie ma najmniejszych problemów ze znalezieniem takiego modelu, który będzie dopasowany do stylistyki wnętrza. – podsumowuje specjalista.

Komu taka dekoracja przypadnie do gustu?

Mapa na ścianie to obowiązkowy dodatek do pokoju podróżnika. Może po prostu ją podziwiać albo wykorzystać na przykład do odhaczania krajów, które już odwiedził. Warto rozważyć zakup takiej dekoracji jako prezentu dla bliskiej osoby kochającej bliższe i dalsze wyprawy. – Fototapeta z mapą może mieć również charakter edukacyjny na przykład jako dekoracja pokoju dziecięcego. W ten sposób maluch pogłębi swoją wiedzę o świecie. Prawdziwym strzałem w dziesiątkę jest fototapeta mapa Polski – dla dzieci i rodziców jest to niezwykle przydatny gadżet, za pomocą którego mogą planować przyszłe wycieczki. Starszym pociechom warto podarować już mapę innego kontynentu, zgodnie z ich zainteresowaniami, lub też grafikę przedstawiającą cały świat. Taki dodatek zachęca do realizacji marzeń już od początku dorosłego życia – radzi dekorator wnętrz.

Jaki materiał na fototapetę?

Fototapeta może być ozdobą na lata. Wystarczy wybrać model z odpowiedniego materiału. Za najtrwalsze uznaje się fototapety winylowe na flizelinie. Dzięki specjalnej strukturze pozwala ścianie oddychać, co chroni przed rozwojem różnorodnych ustrojów. Można ją przecierać przy użyciu wilgotnej ściereczki, dlatego sprawdzi się w pokoju dziecięcym. Do tego dostępna jest w dwóch wersjach – matowej lub o strukturze drobnego piasku. Warto już teraz zapoznać się z rozmaitymi motywami winylowych fototapet, nie tylko tych z mapami.