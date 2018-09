Fotografowanie przyrody sposobem na życie

[Zdjęcia] Fotografowie przyrody to dosyć osobliwi ludzie, którzy w pościgu za dobrym ujęciem i satysfakcja z tego wynikającą nie baczą na wszelkie niedogodności. Godziny bezruchu w czatowni, mróz i nieprzyjemna pogoda, konieczność podróży i wiele kilometrów w nogach to dla nich nic wielkiego, to wręcz odpoczynek. Ludzie tego pokroju zawitali 14 września do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie, gdzie do 16 września potrwały „Dni Fotografii Przyrodniczej Ziemi Niżańskiej”.

Trzydniowa impreza prowadzona przez dyrektor GOKSTiR w Jarocinie Karolinę Kutyłę rozpoczęła się od ogłoszenia wyników VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Centrum Edukacji Ekologicznej w Jarocinie „Latające cuda natury”, przeprowadzonego pod patronatem Związku Polskich Fotografów Przyrody Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego i Stalowowolskiego Stowarzyszenia Fotograficznego „Animus”. Do wystawy zakwalifikowano 37 prac, a jury szczególnie zachwyciły fotografie: Wojciecha Nawrockiego z Poznania „Oko w oko z perkozem rdzawoszyim” – I miejsce, Adriana Ślązoka z Chorzowa „Przed snem” – II miejsce i Adama Kota z Mszany „O jednego samca za duzo” – III miejsce. Nagrody wręczył starosta niżański Robert Bednarz. Specjalnymi gośćmi imprezy byli w tym roku przedstawiciele Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego: Agnieszka Szafirska, Anna Kwas, Patrycja Pitra, Jarosław Mazur i Artur Wysocki, którzy zaprezentowali wystawę „Ptaki (Nasze powszednie)”.

15 i 16 września to plener fotograficzny odbywający się pod hasłem „DNA Lasu”. W plenerze wzięło udział kilkunastu uczestników z całej Polski, którzy zakwaterowani zostali w przeuroczym ośrodku „Grenlanda” w Dąbrowicy. Opiekun pleneru Radosław Maziarz organizował wyjścia o świcie na rykowisko jeleni, wyprawy do lasu, a także ciepłe strawy dla uczestników pleneru, pokazy diaporam i objazdówki fotograficzne. Wrażenia jakie towarzyszyły plenerowiczom znalazły swoje ujście w formie rozmów i wspólnego dzielenia się doświadczeniami fotograficznymi, dzięki czemu pozwoliły na utwierdzenie się w przekonaniu, iż czas spędzony w Jarocinie i jego przepięknych okolicach był czasem spędzonym konstruktywnie i twórczo.