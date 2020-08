Fotel lidera wciąż w Rozwadowie

Trzecie zwycięstwo z rzędu odnieśli piłkarze Sanu Stalowa Wola. Lider grupy I klasy A, rozgromił na swoim stadionie na Piaskach Wolę Branowska 6:0. Cztery bramki zdobył Mikołaj Partyka, który przez ostatnie dwa sezony występował w Bukowej Jastkowice, a wcześniej w juniorach Stali Stalowa Wola. Mikołaj ma już na koncie siedem trafień, wliczając dwie bramki zdobyte w meczu ze Sanną Zaklików w Pucharze Polski. „Kolejorz” z Rozwadowa nie tylko nie stracił jeszcze punktu, ale także bramki.

W najbliższej kolejce jedenastka trenera Pawła Kosiora pojedzie do Zaklikowa i będzie faworytem spotkania z Sanną, która rozpoczęła rozgrywki od trzech porażek. Ostatnio przegrała w Żabnie 1:6. Hat-tricka zanotował Krzysztof Brymora, a swoje cegiełki do zwycięstwa dorzucili: Konrad Jasnosz, Andrzej Gromadzki i Dominik Kurkiewicz. Drużyna z Żabna zajmuje drugie miejsce. Trzecia jest Rzeczyca Długa, która w ostatniej kolejce pokonała Wspólnotę Serbinów 5:1 (Marcin Zygmunt 4, Mateusz Kusiński, Bartłomiej Markut – Dawid Banik).

Na czele tabeli grupy B aż pięć zespołów z kompletem punktów. Otwiera stawkę drużyna z Jarocina. Podopieczni trenera Artura Lebiody pokonali KS Łukowa 6:2. Trzy gole strzelił Łukasz Szpyra, dwa Kamil Tarka, a szóstego Andrzej Pławiak. Patrząc na skład, jakim dysponuje trener Lebioda, klub z Jarocina wydaje się być dzisiaj zdecydowanym faworytem do mistrzostwa w tej grupie i do awansu.

Po trzy zwycięstwa mają także San Kłyżów, Retman Ulanów, Sokół Hucisko i Rotunda Krzeszów. Sparta Jeżowe ma 6 punktów, ale rozegrała jeden mecz. Natomiast bez punktów pozostają w tej grupie: Tanew Wólka Tanewska, Łęg Stany, Victoria Giedlarowa i Łukowa.

