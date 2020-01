Fortepianowa uczta

31 stycznia o godzinie 17 w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli odbędzie się Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic”. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Stalowa Wola to jedno z niewielu miast Podkarpacia, które ma przywilej goszczenia młodych pianistów z Polski i Euroregionu Karpaty. Wydarzenie muzyczne „Bieszczady bez granic” to od lat miejsce spotkań wybitnych artystów i pedagogów z utalentowaną młodzieżą. To nie tylko muzyczne święto, ale także propozycja edukacyjna dla młodych pianistów z Polski i Euroregionu Karpat, która koncentruje się na wymianie wiedzy i doświadczeń artystycznych. Z towarzyszeniem Lwowskiej Narodowej Orkiestry Kameralnej „Akademia” pod dyrekcją Igora Pylatyuka zabrzmi muzyka w wykonaniu młodych utalentowanych artystów.